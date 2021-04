Powrót wszystkich uczniów do szkół przed wakacjami? Minister zdrowia: jest szansa

Priorytetem będzie przywrócenie edukacji. Na razie mówimy absolutnie tylko i wyłącznie o powrocie do szkół klas I-III w tej perspektywie najbliższej - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dopytywany o to, czy starsi uczniowie wrócą do szkół przed końcem roku szkolnego, odpowiedział, że "wydaje się, że jest szansa".

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił we wtorek w Radiu Zet o kwestii znoszenia obostrzeń. Podkreślił, że najważniejsze z punktu widzenia zdrowia publicznego jest przywracanie edukacji. - To będzie absolutnie priorytetem – podkreślił.

Pytany, czy stanie się to w całym kraju, powiedział, że "to jeszcze jest w dyskusji". - Ja akurat jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych – zaznaczył Niedzielski. Dodał, że "Śląsk a Podkarpacie to są dwa różne światy w sensie epidemicznym".

- Na razie mówimy absolutnie tylko i wyłącznie o powrocie klas I-III w tej perspektywie najbliższej – zastrzegł, odnosząc się do uczniów szkół podstawowych. Dopytywany, czy starsi uczniowie wrócą do szkół przed końcem roku szkolnego, minister odpowiedział, że "wydaje się, że jest szansa".

- Z panem ministrem (edukacji Przemysławem - red.) Czarnkiem mamy plan, żeby cała edukacja została przywrócona przed wakacjami, to znaczy, żebyśmy nie czekali z powrotem do szkół do września i początku nowego roku szkolnego – dodał.

Minister zdrowia o kwestii zniesienia obowiązku noszenia maseczek

Pytany z kolei o zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, zaznaczył, że musi być mała częstotliwość występowania wirusa i można się tego spodziewać bliżej końca maja.

Autor:js/kg

Źródło: Radio Zet, PAP