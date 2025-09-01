Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN: nie wykluczam zmian

Barbara Nowacka
Powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN: nie wykluczam zmian
Nie możemy pozwolić, żeby dzieci wróciły do sytuacji kilku godzin prac domowych, ale jakaś zmiana jest możliwa. Nie wykluczam niczego - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka, pytana o ewentualność powrotu do obowiązkowych zadań domowych dla uczniów. Odniosła się też do złośliwej wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pod jej adresem.

Szefowa MEN Barbara Nowacka została zapytana w "Kropce nad i" w TVN24, czy obowiązkowe prace domowe w szkołach mogą wrócić jeszcze w tym roku szkolnym.

- Nie wykluczam zmian. Zobaczę, co przyniesie badanie Instytutu Badań Edukacyjnych - odparła, nawiązując do analizy, jaką zleciła IBE w sprawie nieobowiązkowych prac domowych. Zastrzegła przy tym: - Wiem, że nie możemy pozwolić na to, żeby dzieci wróciły do tej sytuacji kilku godzin prac domowych, ale jakaś zmiana jest możliwa. Nie wykluczam niczego.

Dopytywana, czy oznacza to, że jest opcja powrotu obowiązkowych prac, Nowacka powiedziała: - Nie wykluczam, że jakaś zmiana jest potrzebna. Wykluczam to, że wrócimy do sytuacji, gdzie dzieci nie uczyły się w szkole, tylko uczyły się w domu.

Nowacka pod koniec czerwca informowała, że najpóźniej w połowie sierpnia zapadnie decyzja w sprawie dalszej przyszłości tego rozwiązania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wrócą obowiązkowe prace domowe? Ministra o ewaluacji rozporządzenia

Mija rok od rezygnacji z prac domowych. Jak ten czas oceniają uczniowie, nauczyciele i rodzice?
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Ministra w TVN24 wyjaśniała również, że poprosiła Instytut Badań Edukacyjnych, "żeby sprawdził, jak działa wprowadzona zmiana, czyli nieobowiązkowe i nieoceniane prace domowe".

Kontynuowała, że aby dokonać oceny "musimy sprawdzić po pierwsze wyniki egzaminu ósmoklasisty po pełnym roczniku, który przez rok miał nieobowiązkowe prace domowe". - Po drugie badamy, co sądzą o tym nauczyciele, co sądzą rodzice, mając w świadomości koszmarną sytuację, która była wcześniej - mówiła.

Ministra przyznała, że pedagodzy "różnie mówią". - Jedni mówią: od dawna nie zadawaliśmy prac domowych. Inni mówią: nieobowiązkowe, tak, ale potrzebujemy dodatkowych narzędzi. Inni mówią: wróćcie do tego, co było - relacjonowała.

I zapewniła: - Na pewno nie wrócimy do tego, co było, czyli do tego, że dziecko po szkole 5-6 godzin odrabia prace domowe, bo dziecko ma zdobywać wiedzę w szkole. Szkoła ma wyrównywać szanse, a wyrównywanie szans to nieskazywanie na możliwości portfela lub czasowe rodziców. 

Nowacka: szkoła ma wyrównywać szanse
Źródło: TVN24

"To daleko posunięte chamstwo i seksizm, ale nic mnie nie zdziwi"

Ministra edukacji odniosła się też do złośliwej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego pod jej adresem. Podczas wystąpienia w Białymstoku zasugerował on, że w stosunku do Nowackiej używa słowa "pani" jedynie z uwagi na tradycję.

KACZYNSKI
Kaczyński o Nowackiej: używam słowa "pani", taka jest tradycja
Źródło: TVN24

- Jestem przerażona takim prymitywizmem wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Nie rozumiem, co chciał powiedzieć, podważając formułę "pani". Wydaje mi się, że to jednak jest daleko posunięte chamstwo i seksizm, ale nic mnie nie zdziwi - skwitowała.

Wspominała, że "to jest ten człowiek, który uciekał przed kobietami w czasach protestów i otaczał go kordon policji, kiedy walczyłyśmy o swoje prawa".

Nowacka o słowach Kaczyńskiego: daleko posunięte chamstwo i seksizm, ale nic mnie nie zdziwi

Nowacka odniosła się też do innych słów prezesa PiS, który w tym samym wystąpieniu straszył zajęciami z nowego przedmiotu, edukacji zdrowotnej, mówiąc, że to "demoralizacja" dzieci.

Kaczyński o edukacji zdrowotnej: tam się demoralizuje dzieci
Źródło: TVN24

Podkreślała, że prezes PiS "przecież nie ma pojęcia, o czym my mówimy, nie ma pojęcia, co jest w podstawie programowej".

Na pytanie, dlaczego również biskupi krytycznie wypowiadają się o nowym przedmiocie, ministra powiedziała, że nie umie na to odpowiedzieć. - Przypomnę, że nie jest kompetencją Episkopatu, by ingerować w podstawy programowe. Mają pełne kompetencje do podstaw programowych z religii. Ja im w to nie ingeruję, więc namawiałabym, żeby nie oceniali tak pochopnie, nie ingerowali - dodała. Szefowa MEN przekazała, że przesłała do KEP podstawy programowe edukacji zdrowotnej. - I namawiam, żeby przeczytali - zaapelowała.

Nowacka z apelem do KEP. "Namawiam, żeby przeczytali"
Źródło: TVN24

- Głoszą Słowo Boże, mówią o prawdzie. To niech, proszę, przeczytają prawdę w podstawie programowej i przestaną kłamać o tym przedmiocie. Ja nie wiem, jakaś obsesja? Tam jest o złym dotyku. Tam jest o przeciwdziałaniu pornografii. Tam jest o przeciwdziałaniu uzależnieniom. Tam jest o budowaniu dobrych i zdrowych relacji rodzinnych. Naprawdę, księżom też się przyda przeczytanie tego - oceniła.

OGLĄDAJ: Barbara Nowacka
pc

Barbara Nowacka

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Barbara NowackaEdukacjaMinisterstwo Edukacji NarodowejSzkołaJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Wpis Brudzińskiego
Kaczyński, piwo, woda i zachód słońca. "Każdy rozgarnięty to wybierze"
Polska
imageTitle
Wielka Osaka. Nie dała szans Gauff
EUROSPORT
Hulajnoga
"Hulaj z głową". Co zrobić, by już żadne dziecko nie zginęło na hulajnodze?
BIZNES
Upał w Londynie
Najcieplejsze lato od ponad 140 lat
METEO
imageTitle
Polska kolonia w Porto. Kiwior oficjalnie Smokiem
EUROSPORT
Edukacja zdrowotna
Są szkoły, gdzie edukacji zdrowotnej nie będzie
Katarzyna Górniak
imageTitle
Świątek wysłała zaskakującą wiadomość po ostatniej piłce
EUROSPORT
Piorun
IMGW ostrzega przed upałem. W prognozach burze i ulewy
METEO
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Tramwajem z Woli do Dworca Zachodniego. Trzy i pół roku na projektowanie
WARSZAWA
Zorza polarna uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Niezwykle rzadki widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Kryzys zdrowia psychicznego widać w policyjnych statystykach. Czy służby są na to gotowe?
Szymon Żyśko
Świątek
Włączyła tryb ekspres. Świątek w ćwierćfinale US Open
EUROSPORT
Dariusz Klimczak
"Rozumiem, że ma plan, jest umówiony z kanclerzem Niemiec"
Polska
warszawa polska centrum metro shutterstock_2475623847
Wracają do Polski. Ekspert wskazuje, dlaczego
BIZNES
Karol Nawrocki w Wieluniu
"Fakty" TVN: delegacja Nawrockiego do Białego Domu bez przedstawiciela z MSZ
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego
WARSZAWA
Łyska
"Dobra wiadomość". Na te gatunki nie będzie można polować
METEO
Robert Fico
Dotąd odmawiał rozmowy, teraz spotka się z Zełenskim. Ale wcześniej z Putinem
Świat
Powerball jackpot loteria kumulacja
Potężna kumulacja. Ponad miliard w puli
BIZNES
Marcin Kędryna - Marcin Mastalerek
Rękoczyny w pałacu? Mastalerek: są granice wymyślania. Kędryna odpowiada
Polska
"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe nieruchomości. Fałszywka Kremla
FAŁSZ"Imperium Zełenskiego", pranie pieniędzy, luksusowe domy
Gabriela Sieczkowska
Gwałtowne burze
Po pogodnej nocy przyjdzie niespokojny dzień
METEO
01 1730 kadra-0005
Lewandowski dostał pytanie o opaskę. Wtedy wtrącił się rzecznik
EUROSPORT
imageTitle
"Uczymy się chodzić od nowa". Siatkarski mistrz pokazał nagranie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: kilka prostych faktów
BIZNES
33-latek został zatrzymany
Napastował pracownicę sklepu. Uderzył ochroniarza i groził mu nożem
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Donald Tusk
"Od bohatera do zera". Politico o "wewnętrznych podziałach" w Polsce
Polska
Festiwal Burning Man, Nevada.
Martwy mężczyzna na słynnym festiwalu. Leżał "w kałuży krwi"
Świat
Strzał z broni pneumatycznej w Lubaniu
Stał przy sklepie, został postrzelony w szyję
Wrocław
Trzęsienie ziemi
Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica