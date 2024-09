Fala kulminacyjna we Wrocławiu. Nocna akcja strażaków

"Na Odrze poniżej Raciborza-Miedoni stany wody będą miały przebieg uzależniony od pracy zbiornika Racibórz Dolny, z tendencją spadkową. Na Odrze skanalizowanej, w Koźlu po osiągnięciu stanu maksymalnego w godzinach rannych stopniowo zaczną opadać, na odcinku od Krapkowic do Opola stany wody będą rosły, osiągając do godzin nocnych stan maksymalny. W ujściu Nysy Kłodzkiej, w efekcie spadku przepływu Nysy Kłodzkiej w bieżącej dobie wystąpią spadki stanów wody. Na odcinku od Brzegu do Oławy stany będą miały przebieg wyrównany z niewielkimi wahaniami, a dalej do Trestna będą wzrastały w strefie powyżej stanu alarmowego" - wskazano w komunikacie IMGW.



Na Odrze środkowej swobodnie płynącej prognozuje się wzrosty stanów wody: w Ścinawie, Głogowie powyżej stanu alarmowego, w Nowej Soli, Cigacicach i Nietkowie do przekroczenia stanu ostrzegawczego, a w Połęcku do przekroczenia stanu alarmowego. Poniżej ujścia Nysy Łużyckiej stan wody wzrośnie do strefy wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Białej Górze i Słubicach.



"W zlewniach dopływów górnej Odry prognozuje się na ogół stabilizację i spadki stanów wody (z możliwością wahań) w strefie wody wysokiej, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych lub alarmowych. W zlewniach górskich i podgórskich lewostronnych dopływów Odry środkowej przewiduje się na ogół spadki stanów wody, a w zlewniach nizinnych przeważnie wzrosty i wahania, na ogół w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów umownych. W ujściowych odcinkach Oławy i Ślęzy prognozowane są wzrosty stanów w strefie powyżej stanu alarmowego" - wskazał IMGW w komunikacie.



Według Instytutu na dolnej Widawie możliwy jest wzrost do stanu ostrzegawczego, a następnie alarmowego, natomiast w ujściowym odcinku Bystrzycy stan wody będzie otrzymywał się powyżej stanu alarmowego.



"W ujściowym odcinku Baryczy stany wody mają tendencję wzrostową. Na środkowym Bobrze (do Szprotawy) i Kwisie stany wody opadają. Na dolnym Bobrze prognozowana jest dalsza tendencja wzrostowa ze znacznym przekroczeniem stanów alarmowych. Na dolnym odcinku Nysy Łużyckiej prognozowane jest przekroczenie stanu alarmowego z tendencją wzrostową" - napisano.