Dlaczego ludzie odmawiają ewakuacji? To nie tylko lęk o dobytek

Zachowanie osób, które w obliczu poważnego zagrożenia odmawiają ewakuacji, może wydawać się trudne do zrozumienia. Doktor Sylwia Barsow, psycholożka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwraca jednak uwagę na to, jakie reakcje uruchamiają się w nas w stanie ostrego stresu. W sytuacji powodzi nie jest to tylko obawa o dobytek.

Odmowa ewakuacji - z czego może wynikać

Tym, co może przyczyniać się do pragnienia pozostania w domu, jest także obawa o majątek. - Ludzie są przywiązani do dobytku, bo on daje im poczucie bezpieczeństwa. Na to, co mają, często pracowali całe życie. Poza tym posiadają również przedmioty, z którymi są związani emocjonalnie - mówiła psycholożka. - Do tego kataklizm powoduje, że ludzie nim dotknięci tracą wpływ na przebieg zdarzeń, a trzymając się kurczowo tego, co pozostało, próbują tę kontrolę w naturalny sposób odzyskać - dodała ekspertka.