"Powiem panu, jak czytam tę propozycję". Petru o CPK

Rozwój lotniska w Baranowie będzie miał wtedy sens, kiedy polski LOT będzie dysponował taką flotą, która będzie go w stanie obsługiwać - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł Polski 2050 Ryszard Petru odnosząc się do nowej koncepcji CPK. Podkreślił, że jest zwolennikiem budowy szybkiej kolei i to jak najszybciej.

Premier Donald Tusk w trakcie środowej konferencji prasowej przekazał, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie kontynuowany, jednak w "urealnionej" formule. - Polska stanie się jednym wielkim megalopolis, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji będą włączone wszystkie wielkie miasta w Polsce - zapewniał szef rządu.

Poseł Polski 2050 odnosząc się do nowej koncepcji CPK, powiedział w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że jest zwolennikiem budowy szybkiej kolei i to jak najszybciej.

- Jestem zwolennikiem rozwoju lotnisk regionalnych, w tym Okęcia, Modlina, Balic, Pyrzowic i tak dalej, bo Polacy chcą latać z lotnisk regionalnych - dodał.

Ocenił, że "rozwój lotniska w Baranowie będzie miał wtedy sens, kiedy polski LOT będzie dysponował taką flotą, która będzie go w stanie obsługiwać".

- To, co powiedział Donald Tusk wczoraj, nie wiem czy państwo to wyłapali, LOT musi być znacznie większym przewoźnikiem, żeby to miało sens. Czyli to lotnisko musi być gotowe w momencie, kiedy będzie wykorzystywane - powiedział Petru.

Petru: stawiamy na kolej

Na uwagę, że mówił do tej pory, że Baranów to gigantomania PiS, odpowiedział: - Powiem panu, jak ja czytam tę propozycję, aczkolwiek nie widziałem jej w pełni na papierze.

- Przesunięte w czasie są realizacje, jeżeli chodzi o lotnisko. Na pewno Warszawa będzie potrzebowała dużego, wielkiego lotniska w perspektywie dłuższej - mówił.

Dodał, że "stawiamy w tym momencie przede wszystkim na kolej, która ma łączyć polskie miasta i Europę".

- Punkt drugi, musi być znacznie większa flota lotu. Bez tego nie ma szans - podkreślił.

Według przedstawionej w środę koncepcji powstać ma centralne lotnisko w Baranowie pod Warszawą, linie kolejowe łączące największe miasta, a także linia "Y" kolei dużych prędkości z Warszawy, przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Nowe lotnisko ma ruszyć w 2032 r.

- Szacowany koszt jego wybudowania wraz z inwestycjami towarzyszącymi, czyli włączeniem portu w ciąg dróg publicznych oraz realizacja kolei dużych prędkości, to 131 mld zł do 2032 r. - poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Jak dodał, 80 mld zł to koszt wybudowania linii "Y", która ma powstać do połowy lat 30.

