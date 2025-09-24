Logo strona główna
Polska

Po co posłowi dron za 5 tysięcy z publicznych pieniędzy? "Nie używałem go jeszcze"

Grzegorz Gaża
"Drogie posłanki, drodzy posłowie". Poseł Grzegorz Gaża z PiS tłumaczy się z drona za 5 tys. złotych
Źródło: TVN24
Poseł Grzegorz Gaża kupił ponad rok temu do swojego biura poselskiego dron za 5200 złotych - ujawnili reporterzy magazynu "Czarno na białym" w TVN24. Do czego polityk PiS go używa? Odpowiedź zaskakuje. A to tylko jeden z przykładów na to, jak "kreatywnie" posłowie wydają pieniądze podatników. Więcej w cyklu reportaży pt. "Drogie posłanki, drodzy posłowie" w TVN24+.
Kluczowe fakty:
  • Każdy poseł na prowadzenie biura poselskiego rocznie otrzymuje 280 tys. zł. Polscy podatnicy wydają więc ponad 500 milionów złotych na utrzymanie biur poselskich w trakcie trwania jednej, czteroletniej kadencji Sejmu.
  • Na co konkretnie te pieniądze są przeznaczane? Reporterzy "Czarno na białym" przyjrzeli się wydatkom posłów i posłanek i znaleźli wiele osobliwych pozycji.
  • Po co posłowi dwie zmywarki do jednego biura? Kompletne wyposażenie studia telewizyjnego? Kosztowny robot sprzątający?
  • Wszystkie reportaże z cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie" możesz obejrzeć w TVN24+

Każdy poseł ma rocznie do dyspozycji 280 tys. złotych na obsługę swojego biura poselskiego. Parlamentarzyści tylko ogólnie deklarują jednak w rozliczeniach, na co wydają te środki. Dziennikarze "Czarno na białym" Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski przy współpracy Kajetana Kowalika przeanalizowali sprawozdania wszystkich 460 posłów z wydatków na biura. Starając się ustalić, na co pieniądze polskich podatników zostały wydane, odkryli zakupy, które trudno racjonalnie powiązać z obowiązkami posła. Mogą za to wskazywać na przywiązanie posła czy posłanki do luksusu i kosztownych gadżetów.

Wszystkie reportaże z cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie" możesz obejrzeć w TVN24+ 

"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"

Dron za 5 tysięcy złotych posła PiS

Wśród "ciekawszych" wydatków, na jakie natrafili dziennikarze, jest pozycja zadeklarowana przez posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Gażę. Kwestię tego zakupu poruszono w reportażu pt. "Odkurzacze". W tym przypadku nie o odkurzacz jednak chodzi, ale o drona. Poseł kupił bowiem do swojego biura poselskiego dron za 5200 złotych.

Dziennikarze "Czarno na białym" rozmawiali o tym z posłem w Sejmie. Zapytany o to, gdzie ów dron się znajduje, Gaża odpowiedział, że "w biurze, bo realizuje z nim obowiązki związane z wykonywaniem mandatu poselskiego". Na uwagę, że gdy ekipa TVN24 odwiedziła biuro, drona tam nie było, poseł odpowiedział, że miał go wtedy przy sobie.

- To nie jest po to, żeby było. To jest po to, żeby dokumentować materiały. Jeżeli jest potrzebna interwencja poselska, to wtedy dokumentuję zapis z jakiegoś miejsca czy budowy czy z przebiegu - zapewniał poseł.

Reporter TVN24 chciał więc dowiedzieć się, kiedy miała miejsce ostatnia kontrola poselska, w której Gaża użył drona. Nie uzyskał odpowiedzi. Prośba, by poseł pokazał historię lotów z aplikacji, która obsługuje drona, też nie dała rezultatów - Nie jestem w stanie tego pokazać panu - odparł polityk. - Dlaczego? Rozumiem, że jeśli używał pan tego drona, realizując swoje obowiązki poselskie, to może pan w ten sposób to udowodnić - dopytał dziennikarz. - Ale nie używałem go jeszcze. To tak jak z ubezpieczeniem, ma pan je wykupione na wszelki wypadek - tłumaczył poseł.

- Kupił pan drona za pięć tysięcy, którego pan nie używa? - drążył Grzegorz Łakomski. - Tak. Uważam, że jeśli będzie taka konieczność, to zrealizuję to, to będę używał, jeżeli będę miał taką potrzebę - odpowiedział poseł.

OGLĄDAJ: Odkurzacze
Przemysław Witek KO

Odkurzacze
Czarno na białym

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Dwie zmywarki i kilometrówki

W materiałach "Czarno na białym" pokazano też m.in. takie wydatki posłów, jak dwie zmywarki do jednego biura, wynajem samochodu z publicznych pieniędzy od firmy należącej do rodziny oraz blisko 18 tysięcy zł na catering, a to wszystko znalazło się w wykazie wydatków tylko jednej posłanki, Katarzyny Królak z Koalicji Obywatelskiej. Wśród zakupów innego posła jest z kolei kompletne wyposażenie studia telewizyjnego.

Dziennikarze przyjrzeli się również temu, w jaki sposób posłowie rozliczają kilometrówki i sporządzili rankingi posłów najwięcej jeżdżących na koszt podatnika.

W reakcji na cykl reportaży w TVN24+, sejmowa komisja regulaminowa poinformowała, że rozszerzy środowe obrady o kwestię trudnych do uzasadnienia wydatków na biura poselskie niektórych posłów. Temat ten pojawił się także podczas środowych obrad Sejmu.

OGLĄDAJ: "Cóż szkodzi rozliczyć"
Mejza i Stangreciak

"Cóż szkodzi rozliczyć"
Czarno na białym

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

