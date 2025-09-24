"Drogie posłanki, drodzy posłowie". Poseł Grzegorz Gaża z PiS tłumaczy się z drona za 5 tys. złotych Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Każdy poseł na prowadzenie biura poselskiego rocznie otrzymuje 280 tys. zł. Polscy podatnicy wydają więc ponad 500 milionów złotych na utrzymanie biur poselskich w trakcie trwania jednej, czteroletniej kadencji Sejmu.

Na co konkretnie te pieniądze są przeznaczane? Reporterzy "Czarno na białym" przyjrzeli się wydatkom posłów i posłanek i znaleźli wiele osobliwych pozycji.

Po co posłowi dwie zmywarki do jednego biura? Kompletne wyposażenie studia telewizyjnego? Kosztowny robot sprzątający?

Każdy poseł ma rocznie do dyspozycji 280 tys. złotych na obsługę swojego biura poselskiego. Parlamentarzyści tylko ogólnie deklarują jednak w rozliczeniach, na co wydają te środki. Dziennikarze "Czarno na białym" Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski przy współpracy Kajetana Kowalika przeanalizowali sprawozdania wszystkich 460 posłów z wydatków na biura. Starając się ustalić, na co pieniądze polskich podatników zostały wydane, odkryli zakupy, które trudno racjonalnie powiązać z obowiązkami posła. Mogą za to wskazywać na przywiązanie posła czy posłanki do luksusu i kosztownych gadżetów.

Dron za 5 tysięcy złotych posła PiS

Wśród "ciekawszych" wydatków, na jakie natrafili dziennikarze, jest pozycja zadeklarowana przez posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Gażę. Kwestię tego zakupu poruszono w reportażu pt. "Odkurzacze". W tym przypadku nie o odkurzacz jednak chodzi, ale o drona. Poseł kupił bowiem do swojego biura poselskiego dron za 5200 złotych.

Dziennikarze "Czarno na białym" rozmawiali o tym z posłem w Sejmie. Zapytany o to, gdzie ów dron się znajduje, Gaża odpowiedział, że "w biurze, bo realizuje z nim obowiązki związane z wykonywaniem mandatu poselskiego". Na uwagę, że gdy ekipa TVN24 odwiedziła biuro, drona tam nie było, poseł odpowiedział, że miał go wtedy przy sobie.

- To nie jest po to, żeby było. To jest po to, żeby dokumentować materiały. Jeżeli jest potrzebna interwencja poselska, to wtedy dokumentuję zapis z jakiegoś miejsca czy budowy czy z przebiegu - zapewniał poseł.

Reporter TVN24 chciał więc dowiedzieć się, kiedy miała miejsce ostatnia kontrola poselska, w której Gaża użył drona. Nie uzyskał odpowiedzi. Prośba, by poseł pokazał historię lotów z aplikacji, która obsługuje drona, też nie dała rezultatów - Nie jestem w stanie tego pokazać panu - odparł polityk. - Dlaczego? Rozumiem, że jeśli używał pan tego drona, realizując swoje obowiązki poselskie, to może pan w ten sposób to udowodnić - dopytał dziennikarz. - Ale nie używałem go jeszcze. To tak jak z ubezpieczeniem, ma pan je wykupione na wszelki wypadek - tłumaczył poseł.

- Kupił pan drona za pięć tysięcy, którego pan nie używa? - drążył Grzegorz Łakomski. - Tak. Uważam, że jeśli będzie taka konieczność, to zrealizuję to, to będę używał, jeżeli będę miał taką potrzebę - odpowiedział poseł.

Dwie zmywarki i kilometrówki

W materiałach "Czarno na białym" pokazano też m.in. takie wydatki posłów, jak dwie zmywarki do jednego biura, wynajem samochodu z publicznych pieniędzy od firmy należącej do rodziny oraz blisko 18 tysięcy zł na catering, a to wszystko znalazło się w wykazie wydatków tylko jednej posłanki, Katarzyny Królak z Koalicji Obywatelskiej. Wśród zakupów innego posła jest z kolei kompletne wyposażenie studia telewizyjnego.

Dziennikarze przyjrzeli się również temu, w jaki sposób posłowie rozliczają kilometrówki i sporządzili rankingi posłów najwięcej jeżdżących na koszt podatnika.

W reakcji na cykl reportaży w TVN24+, sejmowa komisja regulaminowa poinformowała, że rozszerzy środowe obrady o kwestię trudnych do uzasadnienia wydatków na biura poselskie niektórych posłów. Temat ten pojawił się także podczas środowych obrad Sejmu.

