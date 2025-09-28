Polskie i sojusznicze samoloty poderwane

Komunikat pojawił się na profilu Dowództwa Operacyjnego RSZ o godzinie 4 nad ranem. "W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - poinformowano we wpisie.
Jak przekazano, w odpowiedzi "poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości".
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreślono.
Jak podał Reuters, powołując się na śledzący ruch lotniczy portal FlightRadar24, w niedzielę nad ranem zamknięto przestrzeń lotniczą w okolicy lotnisk w Rzeszowie i Lublinie w związku z "nieplanowaną działalnością militarną mającą związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".
