Polska

Polskie i sojusznicze samoloty poderwane

Polskie myśliwce
Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Źródło: TVN24
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę zostały poderwane polskie i sojusznicze samoloty. "Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Komunikat pojawił się na profilu Dowództwa Operacyjnego RSZ o godzinie 4 nad ranem. "W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - poinformowano we wpisie.

Sikorski o rosyjskich prowokacjach. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski o rosyjskich prowokacjach. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"

Jak przekazano, w odpowiedzi "poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości".

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreślono.

Jak podał Reuters, powołując się na śledzący ruch lotniczy portal FlightRadar24, w niedzielę nad ranem zamknięto przestrzeń lotniczą w okolicy lotnisk w Rzeszowie i Lublinie w związku z "nieplanowaną działalnością militarną mającą związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Rosja Ukraina Wojna w Ukrainie Polska Wojsko bezpieczeństwo
