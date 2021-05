Premier rusza, by "usłyszeć od Polaków, co myślą o Polskim Ładzie"

Chcemy zapoznać Polaków z tą propozycją nowej umowy społecznej, ale jednocześnie jeszcze coś ważniejszego: chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą o Polskim Ładzie - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zainaugurował trasę promującą nowy program obozu rządzącego.

W sobotę odbyła się konwencja Zjednoczonej Prawicy, na której zaprezentowano program Polskiego Ładu . Zakłada on między innymi zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku czy emerytury do 2500 złotych bez podatku.

Premier o "Polskim Ładzie": ma wywrócony do góry nogami porządek z powrotem poukładać

W poniedziałek rano na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zainaugurował trasę promującą nowy program obozu rządzącego. Mówił, że Polski Ład "ma wywrócony do góry nogami z powodu pandemii COVID-19 porządek z powrotem poukładać". - Chcemy pokazać ten nasz nowy program, a nawet coś więcej niż program, bo to propozycja nowej umowy społecznej, wszystkim Polakom. Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jeszcze coś ważniejszego: chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą o Polskim Ładzie - mówił.