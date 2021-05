"PiS ma zawsze jeden program na kampanię wyborczą - rozdać określoną sumę pieniędzy"

Opozycja musi jasno powiedzieć, że nie bawimy się w dawanie i zabieranie - stwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski, mówiąc o tym, jak ugrupowania opozycyjne powinny zachować się wobec ogłoszonego przez rząd Polskiego Ładu. - Większość po stronie Europy i normalności jest. Musi być ktoś, kto do tej większości się odwoła - zasugerował wicemarszałek Senatu z PSL-Koalicji Polskiej Michał Kamiński.

W sobotę odbyła się konwencja Zjednoczonej Prawicy, na której zaprezentowano program Polskiego Ładu. Zakłada on między innymi zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku czy emerytury do 2500 złotych bez podatku.

- Ja dzisiaj słyszę, że opozycja jest za mało prawicowa (...), inni w opozycji uważają, że to nie Kaczyński jest wrogiem, tylko Balcerowicz. Okazuje się, że człowiek, dzięki któremu mamy to wszystko, co widzimy dziś dookoła, czyli Leszek Balcerowicz, jest dzisiaj wrogiem dla Lewicy, dla PiS. I chcą razem walczyć z Balcerowiczem - mówił dalej Kamiński.