Dzisiaj poznamy nowy zarząd Polski 2050

Pełczyńska-Nałęcz: czuję się ogromnie odpowiedzialna za naszą formację

Posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 rozpocznie się o godzinie 11 i odbędzie się w trybie zdalnym. W jej skład wchodzą członkowie zarządu, wybrani parlamentarzyści i europarlamentarzyści ugrupowania oraz delegaci z regionów.

Głównym punktem obrad będzie wybór nowego zarządu partii. Według statutu, w jego skład wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Czworo z nich - pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego - może powołać przewodnicząca.

Swoje wybory Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła we wtorek. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, sekretarzem Robert Sitnik. W skład zarządu wchodzi również szef klubu parlamentarnego, czyli obecnie Paweł Śliz.

Pozostali członkowie zarządu zostaną wybrani podczas sobotnich obrad.

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że na sobotnim posiedzeniu zarekomenduje, by do zarządu ugrupowania dołączyło dwoje spośród jej rywali z wyborów na szefa partii - ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i poseł Rafał Kasprzyk. Przewodnicząca chce, aby w zarządzie znalazł się także założyciel i były lider partii Szymon Hołownia. Prawo do zarekomendowania osób do zarządu przysługuje każdemu członkowi Rady Krajowej.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz