Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"

- Decyzję w sprawie Ziobry sąd wydał 16 września. Wcześniej poseł PiS osiem razy nie stawił się dobrowolnie na komisji.
- Posiedzenie komisji śledczej zaplanowane jest na 29 września.
- Bogdan Święczkowski skierował do szefa policji list, w którym przekonuje, że wyrok był bezprawny. Ponadto prezes TK skierował zawiadomienie do prokuratury dotyczące przekroczenia uprawnień przez sędzię, która wydała orzeczenie.
W zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.
Tymczasem w środę prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do komendanta głównego policji nadinspektora Marka Boronia list, w którym ocenił, że ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na poniedziałkowe posiedzenie jego zdaniem "będzie stanowiło działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną - w tym także karną - tychże funkcjonariuszy".
Rzeczniczka KGP: policja nie ma możliwości nie wykonać postanowienia sądu
Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zwróciła się w piątek do rzeczniczki prasowej komendanta głównego policji, inspektor Katarzyny Nowak z pytaniem, co w tej sytuacji zrobią funkcjonariusze.
Ta odpowiedziała, że "policja nie ma możliwości nie wykonać postanowienia sądu". "Nie ma podstaw prawnych do odmowy. Nie możemy wybierać, które postanowienia realizujemy, a które nie" - zaznaczyła.
"Nie mamy dostępu do akt śledztwa, mamy po prostu wykonać czynność techniczną, na którą zawsze osoba może złożyć zażalenie do sądu" - dodała.
Co napisał Święczkowski
Święczkowski w liście skierowanym do szefa policji i zamieszczonym w czwartek na stronie TK napisał, że "postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września br. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa pozostaje w oczywistej i rażącej sprzeczności z postanowieniem tymczasowym TK, a tym samym ma ono charakter całkowicie bezprawny".
Powołał się przy tym na postanowienie tymczasowe TK z 8 sierpnia, w którym trybunał zakazał m.in. wydawania w przyszłości wobec skarżącego Zbigniewa Ziobry orzeczeń o pozbawieniu wolności, w tym o zatrzymaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek komisji śledczej. W postanowieniu chodziło o to, aby wstrzymano działania wobec Ziobry do czasu wykonania wyroku TK z 10 września 2024 r., w którym uznano powołanie komisji ds. Pegasusa za niekonstytucyjne. Postanowienie to TK wydał w związku ze skargą konstytucyjną Ziobry dotyczącą komisji.
"Należy bowiem w tym miejscu przypomnieć, że postanowienie tymczasowe wydane przez TK w indywidualnej sprawie (...) nie podlega obowiązkowi publikacji, lecz wiąże właściwe organy już z chwilą doręczenia, co w niniejszej sprawie zaistniało" - dodał Święczkowski.
W związku z tym prezes TK wezwał komendanta "do podjęcia niezbędnych działań, mających na celu ochronę porządku prawnego RP, w tym zapewnienia przestrzegania norm prawnych zawartych w konstytucji oraz ustawie o organizacji i trybie postępowania przed TK".
"Jednocześnie wskazuję, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa będzie stanowiło działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną - w tym także karną - tychże funkcjonariuszy" - dodał.
Prezes trybunału wskazał też, że "policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa".
Zawiadomienie do prokuratury
Co więcej, w piątek Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o - jak czytamy na stronie TK - "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie naruszającą postanowienie tymczasowe trybunału z 8 sierpnia 2025 r.".
Dotyczy ono "umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalenę Wójcik, która wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału (Konstytucyjnego) postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa".
"Zawiadomienie wskazuje również na usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego" - dodano w komunikacie.
Autorka/Autor: akr/lulu
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara