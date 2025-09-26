Logo strona główna
Polska

Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"

Bogdan Święczkowski
Trela: wierzę, że Ziobro zostanie zatrzymany, załadowany do radiowozu i będzie o 10.30 w gmachu Sejmu
Źródło: TVN24
"Nie możemy wybierać, które postanowienia realizujemy, a które nie" - przekazała TVN24 rzeczniczka KGP, inspektor Katarzyna Nowak, pytana, jak policja postąpi w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd wydał decyzję o zatrzymaniu i doprowadzeniu go na komisję śledczą ds. Pegasusa, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego uznaje ją za bezprawną.
Kluczowe fakty:
  • Decyzję w sprawie Ziobry sąd wydał 16 września. Wcześniej poseł PiS osiem razy nie stawił się dobrowolnie na komisji.
  • Posiedzenie komisji śledczej zaplanowane jest na 29 września.
  • Bogdan Święczkowski skierował do szefa policji list, w którym przekonuje, że wyrok był bezprawny. Ponadto prezes TK skierował zawiadomienie do prokuratury dotyczące przekroczenia uprawnień przez sędzię, która wydała orzeczenie.

W zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Tymczasem w środę prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do komendanta głównego policji nadinspektora Marka Boronia list, w którym ocenił, że ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na poniedziałkowe posiedzenie jego zdaniem "będzie stanowiło działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną - w tym także karną - tychże funkcjonariuszy".

ZOBACZ CAŁY LIST >>>

Rzeczniczka KGP: policja nie ma możliwości nie wykonać postanowienia sądu

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zwróciła się w piątek do rzeczniczki prasowej komendanta głównego policji, inspektor Katarzyny Nowak z pytaniem, co w tej sytuacji zrobią funkcjonariusze.

Ta odpowiedziała, że "policja nie ma możliwości nie wykonać postanowienia sądu". "Nie ma podstaw prawnych do odmowy. Nie możemy wybierać, które postanowienia realizujemy, a które nie" - zaznaczyła.

"Nie mamy dostępu do akt śledztwa, mamy po prostu wykonać czynność techniczną, na którą zawsze osoba może złożyć zażalenie do sądu" - dodała.

Prezes TK pisze do szefa policji. Tusk o "kompletnej pogardzie dla państwa prawa"
Dowiedz się więcej:

Prezes TK pisze do szefa policji. Tusk o "kompletnej pogardzie dla państwa prawa"

Co napisał Święczkowski

Święczkowski w liście skierowanym do szefa policji i zamieszczonym w czwartek na stronie TK napisał, że "postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września br. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa pozostaje w oczywistej i rażącej sprzeczności z postanowieniem tymczasowym TK, a tym samym ma ono charakter całkowicie bezprawny".

Powołał się przy tym na postanowienie tymczasowe TK z 8 sierpnia, w którym trybunał zakazał m.in. wydawania w przyszłości wobec skarżącego Zbigniewa Ziobry orzeczeń o pozbawieniu wolności, w tym o zatrzymaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek komisji śledczej. W postanowieniu chodziło o to, aby wstrzymano działania wobec Ziobry do czasu wykonania wyroku TK z 10 września 2024 r., w którym uznano powołanie komisji ds. Pegasusa za niekonstytucyjne. Postanowienie to TK wydał w związku ze skargą konstytucyjną Ziobry dotyczącą komisji.

"Należy bowiem w tym miejscu przypomnieć, że postanowienie tymczasowe wydane przez TK w indywidualnej sprawie (...) nie podlega obowiązkowi publikacji, lecz wiąże właściwe organy już z chwilą doręczenia, co w niniejszej sprawie zaistniało" - dodał Święczkowski.

W związku z tym prezes TK wezwał komendanta "do podjęcia niezbędnych działań, mających na celu ochronę porządku prawnego RP, w tym zapewnienia przestrzegania norm prawnych zawartych w konstytucji oraz ustawie o organizacji i trybie postępowania przed TK".

"Jednocześnie wskazuję, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa będzie stanowiło działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną - w tym także karną - tychże funkcjonariuszy" - dodał.

Prezes trybunału wskazał też, że "policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa".

Zawiadomienie do prokuratury

Co więcej, w piątek Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o - jak czytamy na stronie TK - "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie naruszającą postanowienie tymczasowe trybunału z 8 sierpnia 2025 r.".

Dotyczy ono "umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalenę Wójcik, która wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału (Konstytucyjnego) postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa".

"Zawiadomienie wskazuje również na usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego" - dodano w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

TAGI:
Zbigniew ZiobroPolicjaTrybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiPegasus
