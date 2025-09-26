Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"

Trela: wierzę, że Ziobro zostanie zatrzymany, załadowany do radiowozu i będzie o 10.30 w gmachu Sejmu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Decyzję w sprawie Ziobry sąd wydał 16 września. Wcześniej poseł PiS osiem razy nie stawił się dobrowolnie na komisji.

Posiedzenie komisji śledczej zaplanowane jest na 29 września.

Bogdan Święczkowski skierował do szefa policji list, w którym przekonuje, że wyrok był bezprawny. Ponadto prezes TK skierował zawiadomienie do prokuratury dotyczące przekroczenia uprawnień przez sędzię, która wydała orzeczenie.

W zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Tymczasem w środę prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do komendanta głównego policji nadinspektora Marka Boronia list, w którym ocenił, że ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na poniedziałkowe posiedzenie jego zdaniem "będzie stanowiło działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną - w tym także karną - tychże funkcjonariuszy".

ZOBACZ CAŁY LIST >>>

Rzeczniczka KGP: policja nie ma możliwości nie wykonać postanowienia sądu

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zwróciła się w piątek do rzeczniczki prasowej komendanta głównego policji, inspektor Katarzyny Nowak z pytaniem, co w tej sytuacji zrobią funkcjonariusze.

Ta odpowiedziała, że "policja nie ma możliwości nie wykonać postanowienia sądu". "Nie ma podstaw prawnych do odmowy. Nie możemy wybierać, które postanowienia realizujemy, a które nie" - zaznaczyła.

"Nie mamy dostępu do akt śledztwa, mamy po prostu wykonać czynność techniczną, na którą zawsze osoba może złożyć zażalenie do sądu" - dodała.

Co napisał Święczkowski

Święczkowski w liście skierowanym do szefa policji i zamieszczonym w czwartek na stronie TK napisał, że "postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września br. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa pozostaje w oczywistej i rażącej sprzeczności z postanowieniem tymczasowym TK, a tym samym ma ono charakter całkowicie bezprawny".

Powołał się przy tym na postanowienie tymczasowe TK z 8 sierpnia, w którym trybunał zakazał m.in. wydawania w przyszłości wobec skarżącego Zbigniewa Ziobry orzeczeń o pozbawieniu wolności, w tym o zatrzymaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek komisji śledczej. W postanowieniu chodziło o to, aby wstrzymano działania wobec Ziobry do czasu wykonania wyroku TK z 10 września 2024 r., w którym uznano powołanie komisji ds. Pegasusa za niekonstytucyjne. Postanowienie to TK wydał w związku ze skargą konstytucyjną Ziobry dotyczącą komisji.

"Należy bowiem w tym miejscu przypomnieć, że postanowienie tymczasowe wydane przez TK w indywidualnej sprawie (...) nie podlega obowiązkowi publikacji, lecz wiąże właściwe organy już z chwilą doręczenia, co w niniejszej sprawie zaistniało" - dodał Święczkowski.

W związku z tym prezes TK wezwał komendanta "do podjęcia niezbędnych działań, mających na celu ochronę porządku prawnego RP, w tym zapewnienia przestrzegania norm prawnych zawartych w konstytucji oraz ustawie o organizacji i trybie postępowania przed TK".

"Jednocześnie wskazuję, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu świadka Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa będzie stanowiło działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną - w tym także karną - tychże funkcjonariuszy" - dodał.

Prezes trybunału wskazał też, że "policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa".

Zawiadomienie do prokuratury

Co więcej, w piątek Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o - jak czytamy na stronie TK - "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie naruszającą postanowienie tymczasowe trybunału z 8 sierpnia 2025 r.".

Dotyczy ono "umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalenę Wójcik, która wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału (Konstytucyjnego) postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa".

"Zawiadomienie wskazuje również na usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego" - dodano w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD