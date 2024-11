"Wszyscy widzieli, jak całe państwo służyło tylko wam w kampanii"

"PiS zawsze liczył na bezkarność"

- Jeżeli coś się dzieje nie po myśli Jarosława Kaczyńskiego , to zauważmy, co mówi - "sąd nie w porządku, prokuratura nie w porządku, PKW nie w porządku, NIK nie w porządku" - dodała.

- Złamane zostały zasady obsady PKW. Przewidzieliśmy, zmieniając te zasady, że w proporcji do liczby parlamentarzystów każda formacja będzie miała swoją reprezentację, co stanowiło realizację zaleceń Komisji Weneckiej. To zostało złamane i pan (Ryszard - red.) Kalisz, który jest w PKW i jest głównym ustami odbierania tych dotacji, w ogóle nie powinien tam zasiadać - przekonywał Horała.

Kandydat "o włos" lepszy

Horała mówił, że nie wie, kto zostanie wskazany jako kandydat jego ugrupowania. - Z ręką na sercu - nie wiem, a prawdopodobnie dosłownie być może nawet teraz, kiedy rozmawiamy, może być tak, że to się decyduje - mówił, nawiązując do tego, że w środę wieczorem obradowało kierownictwo PiS-u.

O Czarnku i Nawrockim mówił, że "niezwykle szanuje obydwu". - Ale jeżeli muszę koniecznie wybrać, to uważam, że dosłownie o włos lepszym kandydatem jest Karol Nawrocki, gdybym to ja go wybrał. Ale jeżeli będzie to Przemysław Czarnek, z największą przyjemnością go wesprę - powiedział.