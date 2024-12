Prezydent: postkomunistyczna hydra dała dziś głos w PKW

Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania. Jednak status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW, jest kwestionowany przez obecny rząd, europejskie trybunały, a także część członków PKW.

Kaczyński: PKW nie wykonała obowiązku prawnego

- Natomiast kiedy jej się te decyzje nie podobają, to po prostu ich nie wykonuje - mówił. Jego zdaniem działania rządzących to "uderzenie w państwo prawa" oraz "bezpośredni atak na demokrację".

Prezydent: postkomunistyczna hydra dała głos w PKW

- Ja będę z nią walczył do samego końca, nigdy nie zaprzestanę tej walki, bo to jest kwestia uczynienia Polski rzeczywiście w stu procentach do końca wolną od tego typu złogów, których dawno w niej już nie powinno być i nigdy tej walki nie zaprzestanę. Natomiast pytanie jest oczywiście, jaki wpływ przez to usiłuje się wywrzeć na zbliżające się wybory prezydenckie i to jest zupełnie inna sprawa wymagająca odrębnej analizy - dodał.