- PSL przetrwało, więc nie sądzę, żeby to był jakiś problem też dla PiS-u - stwierdził w "Faktach po Faktach" senator ludowców i były premier Waldemar Pawlak, mówiąc o odroczeniu decyzji PKW w sprawie sprawozdania finansowego PiS. Nawiązał do utraty przez PSL większości subwencji wyborczej w 2001 roku.

Pawlak: warto to teraz rozliczyć

- Widać było gołym okiem tę asymetrię w czasie wyborów, gdzie wykorzystywano całą potęgę państwa do tego, żeby promować polityków partii rządzącej - mówił w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 senator PSL i były premier Waldemar Pawlak. Jak zaznaczył, "warto to teraz rozliczyć".

- Oczywiście pieniądze są bardzo ważne we współczesnej polityce. One decydują o potencjale reklamowym i eksperckim, ale to nie jest koniec świata. PSL przetrwało, więc nie sądzę, żeby to był jakiś problem też dla PiS-u - dodał Pawlak.