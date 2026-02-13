Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

PiS i Konfederacja przeciwko ustawie wdrażającej program SAFE. Tusk: maski opadły

Władysław Kosiniak-Kamysz
Sejm przyjął ustawę wdrażającą program SAFE
Źródło: TVN24
Sejm przyjął ustawę, która ma wdrażać unijny program dozbrojenia SAFE. Przeciwko głosowały kluby PiS oraz Konfederacji. Jak skomentował premier Donald Tusk, ugrupowania te zagłosowały "przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii".

Posłowie uchwalili w piątek ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE. Umożliwi ona powołanie specjalnego, zarządzanego przez BGK funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, przeciw było 199, czterech wstrzymało się od głosu. Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a przeciwko były klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.

Ustawa wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE. Jak głosowały kluby i koła?
Ustawa wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE. Jak głosowały kluby i koła?

Do głosowania odniósł się premier Donald Tusk. "Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości" - napisał na X.

Przed głosowaniem głos zabrali między innymi minister finansów Andrzej Domański oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Suwerenność nie broni się waszymi okrzykami"

Domański podkreślił, że program pozwoli zaoszczędzić od 36 do 60 miliardów złotych i przyspieszyć modernizację polskiej armii. - Każdy, kto głosuje przeciwko programowi SAFE, jest albo głupcem, albo zdrajcą interesów Polski - mówił minister finansów.

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos

Łukasz Figielski

Minister obrony ocenił natomiast, że czwartkowe głosowanie jest "jednym z najważniejszych głosowań w historii modernizacji sił zbrojnych". - Program SAFE to nie są projekty narzucone przez Unię Europejską, to nie są wykonawcy narzuceni przez Unię Europejską. To są wnioski płynące z potrzeb polskiego wojska - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jak zapewniał, "pobieranie pieniędzy z programu SAFE nie jest obowiązkiem, jest sukcesem, zwycięstwem i przywilejem tym, którzy są wielcy i odważni". - Suwerenność nie broni się waszymi okrzykami. Suwerenność broni się siłą polskiej armii - powiedział Kosiniak-Kamysz.

OGLĄDAJ: Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"
konfa rządu

Rząd o SAFE. "Wszyscy ci, którzy próbują ten program zohydzić, działają przeciwko polskiej obronności"

konfa rządu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
Czytaj także:
orlen shutterstock_2152259391
Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski
BIZNES
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
ZUS o waloryzacji emerytur
BIZNES
Józef Kubica i Edward Siarka, politycy Suwerennej Polski
Kampania wyborcza za miliony z lasu
Robert Zieliński
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Załamanie pogody we Włoszech. Ambasada ostrzega Polaków
METEO
Dziecko wypadło z okna na trzecim piętrze (zdjęcie ilustracyjne)
Dzieci odebrane z rodziny zastępczej, 8-latek w szpitalu
Łódź
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko
WARSZAWA
imageTitle
Nagły zwrot akcji. Wpadła na dopingu, wystartuje w igrzyskach
EUROSPORT
Niezależny od biskupa zespół ekspertów bada tak zwane "sprawy wrażliwe"
Kościół "stał się miejscem ciemności". Druzgocący raport
Maria Mikołajewska
imageTitle
Wpadka mistrza. "Drogi panie Merz, bardzo przepraszam"
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany
WARSZAWA
Pokaz wystawy "Okrągły Stół. Moment przejścia" w Muzeum Historii Polski
W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół
WARSZAWA
Sylwia Gliwa, Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz na planie "Na Wspólnej"
Od dwóch dekad grali małżeństwo. "To straszny dzień i straszne przeżycie"
Kultura i styl
imageTitle
Kanada rozbiła potentata. Najszybciej zdobyta bramka w turnieju
EUROSPORT
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe dane o inflacji w Polsce
BIZNES
Bożena Dykiel
"To było i zabawne, i szokujące". Wspominają Bożenę Dykiel
Kultura i styl
Nartki
Polacy walczą w biegu na 10 km
RELACJA
Spuszczanie wody z zapory Aguieira przed przejściem kulminacji fali powodziowej
Ostatnie przygotowania przed "powodzią stulecia"
METEO
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Te produkty podrożały najbardziej
BIZNES
Kathryn Ruemmler
"Wujek Jeffrey" i drogie prezenty. Znana prawniczka odchodzi ze stanowiska
Świat
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Sikorski: prezydent złamał publiczne zobowiązanie
BIZNES
imageTitle
Włoszczowska poparła wykluczenie Ukraińca. Wyjaśnia dlaczego
EUROSPORT
imageTitle
Nie chciał jeździć dla Rosji, może napisać piękną historię dla Polski
EUROSPORT
Strzelnica działa od lat 80.
Nowa strzelnica budzi obawy. "Nikt nie będzie tu strzelać z kałasznikowa"
Białystok
Robert F. Kennedy Jr.
Szokujące wyznanie sekretarza zdrowia USA
Świat
imageTitle
Ogromne zamieszanie w meczu Barcelony. "Technologia przytłoczona"
EUROSPORT
Nieletni za kierownicą w Choszcznie. Pasażerem był nietrzeźwy ojciec (zdjęcie ilustracyjne)
Chodził po ulicy z maczetą i zaczepiał przechodniów
Kraków
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk
Tomczyk o "odpowiedzialności" na RBN. "Ruszyła procedura"
Polska
EN_01672443_1258
Zabici i ranni na uniwersytecie
Świat
Jarosław Kaczyński
Będzie koalicja? Kaczyński "nie zawaha się nawet 30 sekund"
Polska
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica