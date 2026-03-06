Logo strona główna
Polska

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wróciła do kraju

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu dotarła do Polski
Boeing 737 z misją ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu
Źródło: "Combat Camera" DORSZ
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że pierwsza grupa Polaków ewakuowanych wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu dotarła w piątek nad ranem do Polski.

"Po godz. 03.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód koordynowało Dowództwo Operacyjne RSZ, a siły i środki wydzieliło Dowództwo Generalne RSZ" - podało Dowództwo na portalu X.

Podkreśliło, że realizacja ewakuacji była możliwa dzięki współpracy Wojska Polskiego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, premierem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. "Wojsko Polskie po raz kolejny potwierdziło swój profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy obywatelom" - napisano.

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu dotarła do Polski
Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu dotarła do Polski
Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

"Wyruszyli wczoraj o 5.40, a przylecieli dziś po 3.00. Z Dubaju przejechali autokarami do Maskatu w Omanie, skąd w ramach transportu medycznego wrócili dwoma samolotami Sił Powietrznych. Wszystko odbyło się pod niezawodną opieką pracowników polskich placówek w Emiratach i Arabii Saudyjskiej, przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Omanu. Dziękujemy!" - napisało na X MSZ.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił na czwartkowym briefingu prasowym w Warszawie, że na ten moment resort nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w związku z działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, choć - jak zaznaczył - sytuacja jest różna w każdym z krajów.

Informował o grupie 110 osób wymagających pomocy medycznej, które w czwartek opuściły Oman. Do kraju wrócą oni dwoma samolotami Sił Powietrznych RP. - Te samoloty przyleciały dosłownie kilka chwil przed dotarciem naszych obywateli, więc staramy się skrócić jak najbardziej czas pobytu samolotów tam na miejscu - podkreślił.

Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"

Świat

Wyjaśnił, że podczas czwartkowej podróży trzema autokarami z ZEA do Omanu naszym obywatelom towarzyszyli polscy konsulowe, którzy usprawnili przekroczenie granicy. Dodał, że same autokary zostały zorganizowane między innymi przez konsulów przy wsparciu jednej z firm spółki Skarbu Państwa.

Rzecznik MSZ poinformował, że do końca środy, do Polski przyleciało 11 samolotów i 2263 pasażerów wróciło do Polski.

Wewiór dodał, że przestrzeń powietrzna nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czasowo jest otwierana, oszacował również, że dziennie ZEA może opuszczać nawet 40 tysięcy turystów. W jego ocenie, oznaczałoby to, że kryzys turystyczny w tym kraju zostałby zażegnany w ciągu tygodnia. - Oczywiście zaznaczając, że nie będzie żadnych zmian sytuacji bezpieczeństwa - doprecyzował.

pc

pc
Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

Bliski WschódWojsko PolskieIran
