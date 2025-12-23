Najnowsze sondaże, śmierć legendarnego muzyka, tragedia w kopalni

Żurek o decyzji sądu w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry Źródło: TVN24

1. Decyzja Ziobry

Większość badanych krytycznie ocenia decyzję Zbigniewa Ziobry o pozostaniu poza granicami Polski mimo toczącego się wobec niego postępowania - wynika z sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

2. Chris Rea nie żyje

Legendarny muzyk Chris Rea zmarł w wieku 74 lat.

Popularność zdobył na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Nagrał w sumie 25 solowych albumów, z których dwa znalazły się na szczycie brytyjskiej listy przebojów: "The Road To Hell" w 1989 roku i "Auberge" w 1991. Artysta znany był z charakterystycznego, zachrypniętego głosu i gry na gitarze techniką slide.

3. Tragedia w kopalni

W Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" niedaleko Jastrzębia-Zdroju doszło do wypływu metanu. Wiceprezes JSW Adam Rozmus poinformował przed północą, że w wyniku tego zdarzenia zginęło dwóch górników.

Zmarli górnicy mieli 40 i 41 lat. Wiceprezes JSW zapewnił, że ich rodziny zostaną "otoczone szczególną opieką psychologiczną i materialną". - Mówimy o konkretnych odszkodowaniach, które w ramach uchwał zarządu obowiązują w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - dodał.

Wypadek w kopalni. Nie żyją dwaj górnicy Źródło: TVN24

4. Trump chce Grenlandię

Republikański gubernator Luizjany Jeff Landry został specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych do spraw Grenlandii - ogłosił prezydent USA Donald Trump.

Grenlandia stanowi duńskie terytorium autonomiczne. Szef dyplomacji w Kopenhadze Lars Lokke Rasmussen ogłosił, że jego resort w odpowiedzi wezwie ambasadora USA na rozmowę.

5. KO umacnia się na prowadzeniu

Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32,8 procent ankietowanych - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. To niewielki wzrost względem badania tej pracowni z początku grudnia.

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 procent (+0,3 p.p.). Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,7 procent ankietowanych (-3,9 p.p.).

