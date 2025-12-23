Logo strona główna
Najnowsze sondaże, śmierć legendarnego muzyka, tragedia w kopalni

Zbigniew Ziobro
Żurek o decyzji sądu w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry
Większość badanych krytycznie ocenia decyzję Zbigniewa Ziobry o pozostaniu poza granicami Polski - wynika z najnowszego sondażu. Nie żyje legendarny muzyk Chris Rea. W Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" w wyniku wypływu metanu zginęło dwóch górników. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 23 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Decyzja Ziobry

Większość badanych krytycznie ocenia decyzję Zbigniewa Ziobry o pozostaniu poza granicami Polski mimo toczącego się wobec niego postępowania - wynika z sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż
Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

2. Chris Rea nie żyje

Legendarny muzyk Chris Rea zmarł w wieku 74 lat.

Popularność zdobył na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Nagrał w sumie 25 solowych albumów, z których dwa znalazły się na szczycie brytyjskiej listy przebojów: "The Road To Hell" w 1989 roku i "Auberge" w 1991. Artysta znany był z charakterystycznego, zachrypniętego głosu i gry na gitarze techniką slide.

Chris Rea nie żyje
Chris Rea nie żyje

Kultura i styl

3. Tragedia w kopalni

W Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" niedaleko Jastrzębia-Zdroju doszło do wypływu metanu. Wiceprezes JSW Adam Rozmus poinformował przed północą, że w wyniku tego zdarzenia zginęło dwóch górników.

Zmarli górnicy mieli 40 i 41 lat. Wiceprezes JSW zapewnił, że ich rodziny zostaną "otoczone szczególną opieką psychologiczną i materialną". - Mówimy o konkretnych odszkodowaniach, które w ramach uchwał zarządu obowiązują w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - dodał. 

Klatka kluczowa-116669
Wypadek w kopalni. Nie żyją dwaj górnicy
4. Trump chce Grenlandię

Republikański gubernator Luizjany Jeff Landry został specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych do spraw Grenlandii - ogłosił prezydent USA Donald Trump.

Grenlandia stanowi duńskie terytorium autonomiczne. Szef dyplomacji w Kopenhadze Lars Lokke Rasmussen ogłosił, że jego resort w odpowiedzi wezwie ambasadora USA na rozmowę.

Wzywają ambasadora USA po decyzji Trumpa. "Niedopuszczalne"
Wzywają ambasadora USA po decyzji Trumpa. "Niedopuszczalne"

Świat

5. KO umacnia się na prowadzeniu

Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32,8 procent ankietowanych - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. To niewielki wzrost względem badania tej pracowni z początku grudnia.

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 procent (+0,3 p.p.). Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,7 procent ankietowanych (-3,9 p.p.).

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Zbigniew Ziobro kopalnia Donald Trump Grenlandia Koalicja Obywatelska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica