TO WARTO WIEDZIEĆ

Polak z medalem, obława na pseudokibiców, wniosek o uchylenie immunitetu

Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich
Wniosek o uchylenie immunitetu Michała Wosia
Źródło: TVN24
Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich w Predazzo. Funkcjonariusze z Kościerzyny zorganizowali obławę na pseudokibiców. Prokurator generalny Waldemar Żurek wnioskuje o uchylenie immunitetu posła PiS Michałowi Wosiowi. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 10 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Pierwszy medal dla Polski

Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich w Predazzo. To pierwsze podium biało-czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Zwyciężył Niemiec Philipp Raimund. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pierwsza rozmowa z wicemistrzem. "nie wiem, jak to zrobiłem"

We wtorek, czwartego dnia rywalizacji, na olimpijskich arenach zaprezentują się kolejni Biało-Czerwoni. Szczególnie interesująco zapowiadają się starty reprezentantów Polski w short tracku. Okazji do kibicowania będzie jednak więcej. Zobacz plan startów Polaków w igrzyskach 10 lutego.

Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich
Źródło: Grzegorz Momot/PAP/EPA

2. Obława na pseudokibiców

W Kościerzynie starli się pseudokibice dwóch klubów piłkarskich - poinformowała pomorska policja. Funkcjonariusze zorganizowali obławę.

Oficer prasowy KPP w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidzyński poinformował, że zatrzymano 22 osoby.

"Starcie pseudokibiców", "alarm dla funkcjonariuszy"
"Starcie pseudokibiców", "alarm dla funkcjonariuszy"

3. Wniosek o uchylenie immunitetu Wosiowi

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. W ocenie prokuratury, gdy polityk był wiceministrem sprawiedliwości w podległej mu Służbie Więziennej "stworzono jednodniowy system awansów".

Woś skomentował decyzję prokuratura generalnego. "O absurdzie tych zarzutów najlepiej świadczy fakt, że każda decyzja personalna w Służbie Więziennej była przygotowana przez profesjonalne kadry, a przed moim podpisem weryfikowana przez sędziego-dyrektora departamentu nadzorującego SW pod kątem pełnej zgodności z prawem. Zawsze działałem w interesie publicznym" - napisał na platformie X.

4. Rodzina królewska komentuje sprawę Epsteina, Maxwell wybiera milczenie

Brytyjski następca tronu i jego żona po raz pierwszy zabierają głos na temat skandalu związanego z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Książę William i księżna Kate są "głęboko zaniepokojeni" najnowszymi doniesieniami w sprawie Jeffreya Epsteina - wynika z oświadczenia pary.

64-letnia Ghislaine Maxwell, wieloletnia partnerka Jeffreya Epsteina, skazana za pomaganie mu w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek, stawiła się przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA zdalnie, ale powołała się przed Kongresem na przysługujące jej prawo do odmowy zeznań na swoją niekorzyść.

5. Trump oburzony występem na Super Bowl

Pochodzący z Portoryko piosenkarz Bad Bunny wystąpił podczas przerwy meczu finałowego ligi amerykańskiego futbolu NFL w Kalifornii. Artysta podczas występu śpiewał po hiszpańsku.

Wykonanie nie spodobało się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Ocenił, że występ był "jednym z najgorszych w historii" i stanowił "afront wobec wielkości Ameryki".

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Momot/PAP/EPA

skoki narciarskieIgrzyska OlimpijskiePseudokibiceMichał WośJeffrey EpsteinBrytyjska rodzina królewskaDonald TrumpNajważniejsze informacje
