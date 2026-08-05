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najważniejsze informacje

Andrzej Morozowski nie żyje, upały w Polsce, Tusk o ułaskawieniach Nawrockiego

Andrzej Morozowski
Nie żyje Andrzej Morozowski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W wieku 69 lat zmarł dziennikarz TVN24 Andrzej Morozowski. Do Polski dotarła kolejna w tym roku fala upałów. Premier Donald Tusk odniósł się do ostatnich ułaskawień wydanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 5 sierpnia.

1. Andrzej Morozowski nie żyje

Zmarł dziennikarz Andrzej Morozowski. Przez wiele lat był związany z TVN i TVN24. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień – między innymi Grand Press, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora.

Publicystę wspominali między innymi redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN Michał Samul, jego poprzednik Adam Pieczyński, zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak czy założycielka Fundacji TVN "Nie jesteś sam" Bożena Walter.

Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat
Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat
Źródło zdjęcia: TVN24

2. Upały w Polsce

Początek sierpnia przyniósł do Polski kolejną w tym roku falę upałów. Według amerykańskiego modelu GFS w środę i czwartek w części kraju słupki rtęci mogą pokazać nawet 40-41 stopni Celsjusza. Europejski model ECMWF prognozuje temperaturę maksymalną w okolicach 38 stopni Celsjusza.

Upalna aura ma nam towarzyszyć co najmniej do piątku. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał żółte, pomarańczowe i czerwone (najwyższe) alarmy.

3. Tusk skomentował ułaskawienia Nawrockiego

Premier Donald Tusk odniósł się do ostatnich ułaskawień wydanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ocenił, że "niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte".

Jednym z ułaskawionych był znany kibol Legii, "Staruch", czyli Piotr Staruchowicz. Został skazany za wykroczenie polegające na przebywaniu w miejscu niedozwolonym dla publiczności i ukarany dwuletnim tzw. zakazem stadionowym.

4. Kaczyński skrytykował Morawieckiego

Jarosław Kaczyński w wpisie w mediach społecznościowych skomentował niedawną krytykę ze strony Mateusza Morawieckiego wymierzoną w PiS i kierownictwo partii.

Prezes PiS uważa, że "były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych" i - jak ocenił Kaczyński - robi to "często niezgodnie z prawdą". "Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?" - zapytał na X.

5. Porażka Chwalińskiej, zwycięstwo Świątek w Toronto

W pierwszym meczu w kanadyjskiej imprezie rozstawiona z numerem 18. Maja Chwalińska, która wróciła do gry po przeszło miesięcznej przerwie, uległa znacznie niżej notowanej w światowym rankingu Australijce Talii Gibson 5:7, 1:6.

Z kolei Iga Świątek zaczęła grę na kortach twardych od zwycięstwa nad Sarą Bejlek. Z pierwszego meczu po miesięcznej przerwie była wyraźnie zadowolona. - Miałam dużo czasu na przygotowania. Spędziłam tu naprawdę dobry czas przed turniejem - podkreśliła po pokonaniu Czeszki 6:0, 6:3 w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto.

Źródło: TVN24, Eurosport, PAP
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Tagi:
TVN24Donald TuskKarol NawrockiJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiUpałMaja ChwalińskaIga ŚwiątekNajważniejsze informacje
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