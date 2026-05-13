Najważniejsze informacje

Ziobro w Waszyngtonie, nie żyje Stanisława Celińska, koalicja popiera transkrypcje

Zbigniew Ziobro
Wójcik: Ziobro nigdzie nie uciekł
Poszukiwany przez polskich śledczych Zbigniew Ziobro przybył do Waszyngtonu. Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Donald Tusk zaapelował o jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 13 maja.

1. Ziobro w Waszyngtonie

Poszukiwany przez polskich śledczych Zbigniew Ziobro po zmianie rządu na Węgrzech, gdzie się ukrywał, wyleciał w weekend do USA. We wtorek w rozmowie ze sprzyjającą PiS Telewizją Republika przyznał, że jest w Waszyngtonie i ma zamiar spotkać się z mieszkającą tam Polonią.

Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i dostał się do USA. Sam polityk twierdzi, że "skutecznie skorzystał" ze specjalnego dokumentu.

Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?

Sebastian Zakrzewski

2. Nie żyje Stanisława Celińska

W wieku 79 lat zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska - poinformował menadżer artystki Maciej Muraszko. Wspomniał, że była "jedną z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek".

Równolegle do kariery aktorskiej - odniosła wiele sukcesów na scenie muzycznej. W 1969 roku zwyciężyła w konkursie "Debiuty" 7. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

3. Koalicja popiera transkrypcje

Donald Tusk zaapelował do szefów Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości adopcji – zastrzegł premier.

Wygłoszone we wtorek stanowisko zostało uzgodnione z całą koalicją - dowiedział się reporter "Faktów" TVN Michał Tracz. Według jego informacji zielone światło dał szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia

4. Trump leci do Chin

Prezydent USA Donald Trump wyruszył we wtorek do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Będzie to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku.

Tematami rozmów będą między innymi kwestie handlowe oraz amerykańska sprzedaż broni Tajwanowi.

Świat

5. Rusza Impact'26

Światowe autorytety, politycy, szefowie globalnych firm, ludzie kultury oraz czołowi polscy przedsiębiorcy spotkają się w Poznaniu w środę i czwartek na kongresie Impact'26.

Stacja TVN24 została partnerem 25 debat i spotkań specjalnych realizowanych pod wspólnym hasłem "Wybór TVN24".

Źródło: PAP, TVN24
