Trump obraża państwa NATO, przełomowa decyzja NSA, nie żyje Chuck Norris

Trump: myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Trump obraża państwa NATO

Prezydent USA Donald Trump w obraźliwych słowach skrytykował państwa NATO, które jego zdaniem "nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz". Ocenił, że taka akcja wiązałaby się z małym ryzykiem. "TCHÓRZE, ZAPAMIĘTAMY to!" – napisał na platformie Truth Social.

To kolejny już werbalny atak Trumpa na sojuszników z NATO w związku z jego żądaniami, by przyłączyli się do operacji w cieśninie.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: SHAWN THEW/PAP/EPA

2. Chuck Norris nie żyje

Nie żyje Chuck Norris. Jak przekazała jego rodzina, 86-letni aktor odszedł "nagle" w czwartek rano. Wcześniej media informowały, że trafił do szpitala na Hawajach.

Chuck Norris był ikoną, jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kina akcji lat 80. i 90. Tworzył kultowe role, między innymi w słynnym serialu "Strażnik Teksasu" czy w takich filmach jak "Kod milczenia", "Zaginiony w akcji" i "Oddział Delta".

Chuck Norris Źródło: Getty Images

3. Premier w TVN24

Premier Donald Tusk powiedział w programie "#BezKitu" w TVN24, że od razu spodziewał się, iż z prezydentem Karolem Nawrockim "będzie pod górkę". Jak ocenił, prezydentura Nawrockiego jest "nacechowana dużo większą skalą politycznej agresji i konfrontacji z rządem" niż poprzednie. Zdaniem premiera sprzeciw Karola Nawrockiego wobec SAFE był motywowany politycznie.

Komentując sytuację w polskiej ochronie zdrowia stwierdził, że chce, aby pieniądze, których jest coraz więcej, służyły zwiększeniu dostępności, a niekoniecznie wzrostowi płac. Donald Tusk przekazał, że działania na marży i akcyzie związane z cenami paliw są w rezerwie i rząd zachowuje je na "najczarniejszą godzinę".

OGLĄDAJ: Premier w "#BezKitu". Zobacz całą rozmowę

4. NSA o małżeństwach jednopłciowych

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Sędzia NSA Leszek Kiermaszek w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że przepis polskiej konstytucji odnoszący się między innymi do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka to przełomowy wyrok.

5. Prezydent zdecydował w sprawie nominacji oficerskich

Prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W listopadzie zeszłego roku prezydent zablokował 136 nominacji w SKW i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa była zarzewiem konfliktu między głową państwa a rządem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek /akw