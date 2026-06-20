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To warto wiedzieć

Nawrocki odebrał order Zełenskiemu, nowe informacje na temat sprawy Kacprzyka, spór między Trumpem i Meloni

Prezydent Andrzej Duda nadał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy odebrał odznaczenie w kwietniu 2023 roku
Nawrocki: podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu
Źródło wideo: x.com/@prezydentpl
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zajmie się doniesieniami, jakoby prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już w 2025 roku miał być informowany o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Prezydent Donald Trump swoim komentarzem na temat premier Giorgii Meloni wywołał oburzenie we Włoszech. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 20 czerwca.

1. Nawrocki odebrał Order Orła Białego Zełenskiemu

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Premier Donald Tusk, odnosząc się do tej decyzji, napisał na X, że "zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej".

2. Nowe informacje na temat sprawy Kacprzyka

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego. Dodał, że w jej składzie nie będzie polityków.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że prokuratura zajmie się doniesieniami, jakoby Rafał Trzaskowski już w 2025 roku miał być informowany o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.

Prezydent przypomniał, że w Warszawie funkcjonują procedury antykorupcyjne, procedury dla sygnalistów oraz formalne kanały zgłaszania nieprawidłowości. Jak mówił, dotychczas nie znaleziono żadnego pisma o nieprawidłowościach na SOR Szpitala Południowego, które wpłynęłoby do urzędu miasta.

3. Nowy spór między Trumpem i Meloni

Szef włoskiego resortu spraw zagranicznych Antonio Tajani odwołał wizytę w USA po wypowiedzi amerykańskiego prezydenta o włoskiej premierce Giorgii Meloni. - Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla włoskiej telewizji La7.

Słowa Trumpa wywołały też reakcję innych polityków we Włoszech, którzy stanęli w obronie szefowej rządu.

4. Zarzuty i wniosek o areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej

Prokuratura poinformowała, że "obywatel Gruzji Elnur A. usłyszał zarzut zabicia 15 czerwca 2026 r. w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku 5 strzałów z broni palnej".

Skierowany został do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesięce.

Superkomórka burzowa nad Polską

Ze skwarem, który ma utrzymać się także w weekend, nadciągną burze i intensywne opady deszczu. Do Polski wkroczyła superkomórka burzowa znad Niemiec, miejscami aura była gwałtowna.

To nie koniec groźnej pogody, bo kolejne silne zjawiska atmosferyczne spodziewane są w weekend. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, nawet do 40 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny oraz opady gradu o średnicy gradzin powyżej 2-3 centymetrów.

OGLĄDAJ: Wydanie z 19.06.2026
pc
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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiWołodymyr ZełenskiDonald TrumpGiorgia MeloniRafał TrzaskowskiBiała PodlaskapogodaNajważniejsze informacje
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