Nawrocki odebrał order Zełenskiemu, nowe informacje na temat sprawy Kacprzyka, spór między Trumpem i Meloni
1. Nawrocki odebrał Order Orła Białego Zełenskiemu
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
Premier Donald Tusk, odnosząc się do tej decyzji, napisał na X, że "zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej".
2. Nowe informacje na temat sprawy Kacprzyka
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego. Dodał, że w jej składzie nie będzie polityków.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że prokuratura zajmie się doniesieniami, jakoby Rafał Trzaskowski już w 2025 roku miał być informowany o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
Prezydent przypomniał, że w Warszawie funkcjonują procedury antykorupcyjne, procedury dla sygnalistów oraz formalne kanały zgłaszania nieprawidłowości. Jak mówił, dotychczas nie znaleziono żadnego pisma o nieprawidłowościach na SOR Szpitala Południowego, które wpłynęłoby do urzędu miasta.
3. Nowy spór między Trumpem i Meloni
Szef włoskiego resortu spraw zagranicznych Antonio Tajani odwołał wizytę w USA po wypowiedzi amerykańskiego prezydenta o włoskiej premierce Giorgii Meloni. - Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla włoskiej telewizji La7.
Słowa Trumpa wywołały też reakcję innych polityków we Włoszech, którzy stanęli w obronie szefowej rządu.
4. Zarzuty i wniosek o areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej
Prokuratura poinformowała, że "obywatel Gruzji Elnur A. usłyszał zarzut zabicia 15 czerwca 2026 r. w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku 5 strzałów z broni palnej".
Skierowany został do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesięce.
Superkomórka burzowa nad Polską
Ze skwarem, który ma utrzymać się także w weekend, nadciągną burze i intensywne opady deszczu. Do Polski wkroczyła superkomórka burzowa znad Niemiec, miejscami aura była gwałtowna.
To nie koniec groźnej pogody, bo kolejne silne zjawiska atmosferyczne spodziewane są w weekend. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, nawet do 40 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny oraz opady gradu o średnicy gradzin powyżej 2-3 centymetrów.