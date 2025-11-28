Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

"Wojenka" ludzi Nawrockiego, ruch w sprawie Collegium Humanum, wyższy CIT dla banków

Karol Nawrocki w Doylestown w USA
Szczerba: wojenka, którą robią ludzie Nawrockiego, jest niepokojąca
Źródło: TVN24
Narasta spór między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska w sprawie funkcjonariuszy służb. Prokuratura sporządziła pierwsze akty oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podwyżce CIT dla banków. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 28 listopada.

1. "Wojenka" ludzi Nawrockiego z rządem

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

W czwartek wyszło na jaw, że Nawrocki odmówił też nadania odznaczeń państwowych funkcjonariuszom ABW.

Europoseł KO Michał Szczerba ocenił w "Faktach po Faktach", że "wojenka, którą wywołują ludzie Karola Nawrockiego, jest niepokojąca". Europoseł PSL Krzysztof Hetman uważa natomiast, że "prezydent odmawia nam wszystkim poczucia bezpieczeństwa".

2. Akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum

Blisko 30 osób obejmuje pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Sporządził go śląski wydział Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają im popełnienie 67 przestępstw.

Jak podaje prokuratura, wśród oskarżonych są politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy Karol Karski, były europoseł.

Przed sądem politycy, rektorzy, wykładowcy. Jest akt oskarżenia w aferze Collegium Humanum
Przed sądem politycy, rektorzy, wykładowcy. Jest akt oskarżenia w aferze Collegium Humanum

Katowice

3. CIT dla banków w górę

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podwyżce CIT dla banków. Nowe przepisy przewidują, że stawka podatku wyniesie 30 procent w 2026 roku, 26 procent w 2027 roku i 23 procent od 2028 roku.

Przepisy ustawy krytykowane są przez banki. Związek Banków Polskich przekonuje, że podniesienie stawki podatku dochodowego dla tylko jednego sektora jest niekonstytucyjne i niesprawiedliwe.

Podatek w górę. Jest podpis prezydenta
Podatek w górę. Jest podpis prezydenta

BIZNES

4. Jedenaście ustaw z podpisem prezydenta, dwie skierowane do TK

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że łącznie podpisał jedenaście ustaw. Poza tą dotyczącą banków zaakceptował między innymi zmiany w prawie o ruchu drogowym. Nowelizacja nakłada obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

Nwrocki zawetował dwie ustawy: nowelizację Kodeksu wyborczego, a także nowe przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"
Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"

5. Agnieszka Maciąg nie żyje

W wieku 56 lat zmarła była modelka, autorka książek i aktorka Agnieszka Maciąg. "Dzisiaj zgasło moje Słońce" - napisał jej mąż Robert Wolański.

Jej szczyt kariery w modelingu przypadał na lata 90. XX wieku. Występowała wtedy na największych światowych pokazach mody. Napisała kilkanaście książek, głównie o świadomym życiu i zdrowiu.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

Karol Nawrocki Donald Tusk Collegium Humanum Bankowość Najważniejsze informacje
