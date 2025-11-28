"Wojenka" ludzi Nawrockiego, ruch w sprawie Collegium Humanum, wyższy CIT dla banków

Szczerba: wojenka, którą robią ludzie Nawrockiego, jest niepokojąca Źródło: TVN24

1. "Wojenka" ludzi Nawrockiego z rządem

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

W czwartek wyszło na jaw, że Nawrocki odmówił też nadania odznaczeń państwowych funkcjonariuszom ABW.

Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 27, 2025 Rozwiń Źródło: X

Europoseł KO Michał Szczerba ocenił w "Faktach po Faktach", że "wojenka, którą wywołują ludzie Karola Nawrockiego, jest niepokojąca". Europoseł PSL Krzysztof Hetman uważa natomiast, że "prezydent odmawia nam wszystkim poczucia bezpieczeństwa".

2. Akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum

Blisko 30 osób obejmuje pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Sporządził go śląski wydział Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają im popełnienie 67 przestępstw.

Jak podaje prokuratura, wśród oskarżonych są politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy Karol Karski, były europoseł.

3. CIT dla banków w górę

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podwyżce CIT dla banków. Nowe przepisy przewidują, że stawka podatku wyniesie 30 procent w 2026 roku, 26 procent w 2027 roku i 23 procent od 2028 roku.

Przepisy ustawy krytykowane są przez banki. Związek Banków Polskich przekonuje, że podniesienie stawki podatku dochodowego dla tylko jednego sektora jest niekonstytucyjne i niesprawiedliwe.

4. Jedenaście ustaw z podpisem prezydenta, dwie skierowane do TK

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że łącznie podpisał jedenaście ustaw. Poza tą dotyczącą banków zaakceptował między innymi zmiany w prawie o ruchu drogowym. Nowelizacja nakłada obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

Nwrocki zawetował dwie ustawy: nowelizację Kodeksu wyborczego, a także nowe przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Agnieszka Maciąg nie żyje

W wieku 56 lat zmarła była modelka, autorka książek i aktorka Agnieszka Maciąg. "Dzisiaj zgasło moje Słońce" - napisał jej mąż Robert Wolański.

Jej szczyt kariery w modelingu przypadał na lata 90. XX wieku. Występowała wtedy na największych światowych pokazach mody. Napisała kilkanaście książek, głównie o świadomym życiu i zdrowiu.

