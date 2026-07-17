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Łukasz Żak skazany, ciąg dalszy sporu w PiS, mecz Lewandowskiego przełożony

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Łukasz Żak
Sędzia Maciej Mitera prezentuje uzasadnienie wyroku 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Sprawca śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia. W PiS utrzymuje się spór wokół stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Mecz Chicago Fire, w którym miał zadebiutować Robert Lewandowski, został przełożony. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 17 lipca.

1. Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia

Sąd skazał na 20 lat więzienia Łukasza Żaka, sprawcę śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej z września 2024 roku. - To najwyższy wymiar kary za przestępstwo wypadku ze skutkiem śmiertelnym - powiedział w TVN24 profesor Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że osoby, które świadomie łamią przepisy, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną.

Łukasz Żak
Łukasz Żak
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

2. Nowe informacje na temat sporu w PiS

Władze PiS podjęły w środę uchwałę o zakazie działalności członków partii w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze politycznym, a parlamentarzyści i europosłowie otrzymali do podpisania oświadczenie o braku przynależności do stowarzyszeń. Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska dotarła do jego treści.

Mateusz Morawiecki we wpisie ocenił, że "w momencie największego kryzysu rządu Tuska, ogromnej liczby afer, zawału służby zdrowia i konfliktów w koalicji, wywołanie wewnętrznego podziału w naszej partii przez wąską grupę intrygantów jest ostatnią rzeczą, której nam potrzeba".

- Morawiecki w PiS-ie jest już skończony - oświadczył w "Faktach po Faktach" poseł Lewicy Tomasz Trela. Poseł PiS Kazimierz Smoliński ocenił, że to "najtrudniejsza sytuacja" w jego partii "od wielu lat".

3. Przełożony debiut Lewandowskiego w Chicago Fire

Spotkanie z Vancouver Whitecaps, w którym w Chicago Fire miał zadebiutować Robert Lewandowski, zostało przełożone na 6 października.

Wietrzne Miasto nawiedziły chmury toksycznego dymu z pożaru lasów w Kanadzie, a wszelkie aktywności sportowe mające odbyć się na otwartym powietrzu były odwoływane lub przenoszone do zamkniętych pomieszczeń.

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pc
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4. Ukraiński parlament powołał nowy rząd

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy wybrała Serhija Koreckiego na nowego premiera. Następnie, na wniosek Koreckiego, parlament zatwierdził nowy skład Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy generałowi Jewhenijowi Chmarze obowiązki ministra obrony.

Ukraina ma nowy rząd
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Ukraina ma nowy rząd

Świat

5. Ostrzeżenia IMGW w związku z upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed upałem, który może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Alarmy będą w mocy do godziny 20 w piątek.

Źródło: tvn24.pl, PAP, Eurosport
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Najważniejsze informacjeWypadki i kolizje w WarszawiePrawo i SprawiedliwośćRobert LewandowskiUkrainaUpał
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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