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TO WARTO WIEDZIEĆ

Chwalińska wicemistrzynią French Open, szef kancelarii Zełenskiego w Warszawie, zarzuty dla matki z Włocławka

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Maja Chwalińska
Joanna Sakowicz-Kostecka: Maja Chwalińska zasługuje na wszystko co najlepsze w tym momencie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa, jednak występ w Paryżu to jej życiowy sukces. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy rozmawiał w Warszawie w sprawie oddziału "Bohaterów UPA". Matka 5-letniej dziewczynki, która wypadła z okna bloku we Włocławku, usłyszała zarzuty. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 7 czerwca.

1. Maja Chwalińska wicemistrzynią Rolanda Garrosa

Zakończył się paryski sen Mai Chwalińskiej. 24-letnia tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa 3:6 2:6 z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

- Na pewno jest trochę smutku. Troszeczkę sobie popłakałam. Ale na pewno też jestem bardzo dumna - mówiła Chwalińska po meczu.

Jest to ogromne osiągnięcie i życiowy sukces Chwalińskiej, która przed turniejem zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA i w Paryżu przedzierać się musiała przez eliminacje. Mimo porażki w finale awansowała na 21. miejsce. - Na pewno będzie inaczej. Mam nadzieję, że się zaadaptuję. Będę oczywiście ciężko pracować tak jak zawsze. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Na pewno jestem wdzięczna za cały ten czas, ale to już przeszłość, a teraz będziemy iść do przodu - powiedziała.

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Fakty po Faktach

2. Szef kancelarii Zełenskiego w Warszawie

Do Warszawy przyjechał w sobotę szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyrył Budanow. Spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem BBN Bartoszem Grodeckim.

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Głównym tematem rozmów były kontrowersje związane z nadaniem jednemu z ukraińskich oddziałów imienia "Bohaterów UPA". "Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość" - oświadczył po spotkaniu szef MON. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i "są granice, których przekraczać nie wolno".

"Przedstawiłem Kyryłowi Budanowi stanowisko Prezydenta RP Karola Nawrockiego w tej sprawie oraz oczekiwania wobec strony ukraińskiej" - przekazał z kolei Grodecki.

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3. Dwa zarzuty dla matki z Włocławka

Matka dziewczynki, która wypadła w piątek z 11. piętra bloku we Włocławku, usłyszała w sobotę dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę zobowiązaną do opieki. Drugi - nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Łącznie 21-letniej Wiktorii D. grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o areszt da kobiety.

5-letnia Zosia znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Stan dziewczynki jest bardzo ciężki, ale stabilny - przekazała jego rzeczniczka. W momencie wypadku jej matka spała i była pod wpływem alkoholu.

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Kujawsko-Pomorskie

4. Ukraina zaatakowała Flotyllę Bałtycką

Ukraińcy przeprowadzili w nocy z piątku na sobotę serię uderzeń na cele w Rosji. Zaatakowana została między baza rosyjskiej marynarki w Kronsztadzie w Zatoce Fińskiej. Z kolei w Kraju Krasnorarskim na południu Rosji atak dronów wywołał pożar w składzie paliwa.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy z piątku na sobotę rosyjskie siły przechwyciły bądź zestrzeliły 376 ukraińskich dronów.

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Świat

5. Niespokojna pogoda w całym kraju

Po spokojnej pogodowo sobocie w niedzielę aura znów stanie się niestabilna. Przez kraj z zachodu na wschód przejdzie chłodny front wymuszający rozwój chmur, z których popada deszcz i zagrzmi. Opady wystąpią w większości Polski. Do wieczora front dotrze do linii Gdańsk - Olsztyn - Warszawa - Łódź - Kraków - Katowice.

Miejscami opady będą solidne - według naszej synoptyk spadnie od 10 do nawet 30 l/mkw. Burze będą szczególnie gwałtowne na północy. Chmury nie obejmą jedynie wschodnich rejonów kraju, chociaż może nieco popadać na Podlasiu.

Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Najważniejsze informacjeMaja ChwalińskaWładysław Kosiniak-KamyszUkrainaWojna w UkrainieWołodymyr Zełenskipogoda
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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