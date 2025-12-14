Logo strona główna
Strzały na uniwersytecie. Dwie osoby nie żyją, obława za sprawcą
Strzały na uniwersytecie. Dwie osoby nie żyją, obława za sprawcą
Łukaszenka uwalnia więźniów, "król kryptowalut" skazany, nowy pomysł na Donbas

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka zwolnił 123 więźniów politycznych w ramach porozumienia z USA. Nie ma wśród nich Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi. Biznesmen z branży kryptowalut Do Kwon został skazany na 15 lat więzienia. Straty klientów jego platformy oszacowano na 40 miliardów dolarów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 14 grudnia.

1. Uwolnienie więźniów politycznych przez Białoruś

123 więźniów politycznych odzyskało wolność w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji na białoruski potas. Wśród nich jest Polak Roman Gałuza.

Jak informuje ambasada USA w Wilnie, wśród zwolnionych są także: polityczka opozycji Maryja Kalesnikawa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi Wiktar Babaryka, działacze "Wiasny" Walancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz, a także Aleksandr Syryca oraz Masatoshi Nakanishi.

Maryja Kalesnikawa
Więźniowie polityczni uwolnieni przez Białoruś
Świat
Aleś Bialacki
Pobudka o 4 rano. Bialacki: wtedy zrozumiałem
Świat
John Coale i Alaksandr Łukaszenka
Doniesienia z Białorusi. Część amerykańskich sankcji "zniesiona"
Świat

2. Na liście uwolnionych więźniów politycznych brak Andrzeja Poczobuta

- To może być rozczarowujące, że Andrzeja Poczobuta nie ma na liście uwolnionych. Rozumiem, że Polacy są tym faktem sfrustrowani - powiedziała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. - Łukaszenka mógł zostawić Andrzeja, bo jest ważny dla Polski - dodała.

Szerzej o tym, dlaczego Poczobut nie znalazł się na wolności, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", jego przyjaciel. - Było blisko w pewnym momencie, jakoś to tam się rozwijało dobrze, ale coś się stało po drodze i do tej wymiany po prostu nie doszło - relacjonował.

Swiatłana Cichanouska
Cichanouska: Łukaszenka mógł zostawić Andrzeja, bo jest ważny dla Polski
Świat
Andrzej Poczobut
"Trzeba go zabrać stamtąd, bo on tam po prostu umrze"
Andrzej Poczobut
"Konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta"
Świat

3. "Król kryptowalut" skazany

Południowokoreański biznesmen w branży kryptowalut Do Kwon został skazany na 15 lat więzienia. Jest on założycielem platformy blockchainowej Terraform Labs, na której promował swoją kryptowalutę TerraUSD jako "niezawodne stablecoiny". Amerykańscy prokuratorzy stwierdzili jednak, że celowo wprowadzał swoich klientów w błąd przez wewnętrzne zastrzyki gotówki. Straty klientów platformy oszacowano na 40 miliardów dolarów.

Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"
Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"

BIZNES

4. Donbas "wolną strefą ekonomiczną"? Trump: to skomplikowane

Donald Trump został zapytany przez jednego z dziennikarzy w Gabinecie Owalnym o propozycję dotyczącą utworzenia w Donbasie "wolnej strefy ekonomicznej". - Nie chcę teraz o tym mówić. To bardzo skomplikowane, aby to zadziałało. Wiele osób by tego chciało - odparł.

W czwartek Kijów poinformował o przedstawieniu Stanom Zjednoczonym zaktualizowanej wersji planu pokojowego złożonego z 20 punktów. Jak poinformował w piątek portal Politico, w nowej propozycji zawarto pomysł utworzenia w Donbasie zdemilitaryzowanej "wolnej strefy ekonomicznej", gdzie mogłyby działać amerykańskie firmy. Jak twierdziły zaznajomione ze sprawą źródła, jest to próba nakłonienia Donalda Trumpa do zaakceptowania tej wersji porozumienia.

Co dalej z Donbasem? Trump: wiele osób by tego chciało
Co dalej z Donbasem? Trump: wiele osób by tego chciało

Świat

5. Spotkanie Witkoff - Zełenski przełożone

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć amerykańskiego prezydenta Jared Kushner spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w poniedziałek w Berlinie, a nie w ten weekend, jak wcześniej zapowiadano.

"Oczekuje się, że doradcy prezydenta Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner spotkają się w poniedziałek w Berlinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, aby spróbować osiągnąć porozumienie w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy" - donosi Axios, powołując się na dwóch urzędników Białego Domu.

Spotkanie jednak w poniedziałek? Nowe informacje w sprawie rozmów Witkoff-Zełenski

Spotkanie jednak w poniedziałek? Nowe informacje w sprawie rozmów Witkoff-Zełenski

Świat
Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"

Świat
Autorka/Autor: pkarp/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: COORDINATION HEADQUARTERS FOR THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR / AFP / East News

Najważniejsze informacjeBiałoruśAlaksandr ŁukaszenkaAndrzej PoczobutDonald TrumpDonbasUkrainaWołodymyr Zełenski
