Łukaszenka uwalnia więźniów, "król kryptowalut" skazany, nowy pomysł na Donbas

1. Uwolnienie więźniów politycznych przez Białoruś

123 więźniów politycznych odzyskało wolność w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji na białoruski potas. Wśród nich jest Polak Roman Gałuza.

Jak informuje ambasada USA w Wilnie, wśród zwolnionych są także: polityczka opozycji Maryja Kalesnikawa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi Wiktar Babaryka, działacze "Wiasny" Walancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz, a także Aleksandr Syryca oraz Masatoshi Nakanishi.

2. Na liście uwolnionych więźniów politycznych brak Andrzeja Poczobuta

- To może być rozczarowujące, że Andrzeja Poczobuta nie ma na liście uwolnionych. Rozumiem, że Polacy są tym faktem sfrustrowani - powiedziała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. - Łukaszenka mógł zostawić Andrzeja, bo jest ważny dla Polski - dodała.

Szerzej o tym, dlaczego Poczobut nie znalazł się na wolności, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", jego przyjaciel. - Było blisko w pewnym momencie, jakoś to tam się rozwijało dobrze, ale coś się stało po drodze i do tej wymiany po prostu nie doszło - relacjonował.

3. "Król kryptowalut" skazany

Południowokoreański biznesmen w branży kryptowalut Do Kwon został skazany na 15 lat więzienia. Jest on założycielem platformy blockchainowej Terraform Labs, na której promował swoją kryptowalutę TerraUSD jako "niezawodne stablecoiny". Amerykańscy prokuratorzy stwierdzili jednak, że celowo wprowadzał swoich klientów w błąd przez wewnętrzne zastrzyki gotówki. Straty klientów platformy oszacowano na 40 miliardów dolarów.

4. Donbas "wolną strefą ekonomiczną"? Trump: to skomplikowane

Donald Trump został zapytany przez jednego z dziennikarzy w Gabinecie Owalnym o propozycję dotyczącą utworzenia w Donbasie "wolnej strefy ekonomicznej". - Nie chcę teraz o tym mówić. To bardzo skomplikowane, aby to zadziałało. Wiele osób by tego chciało - odparł.

W czwartek Kijów poinformował o przedstawieniu Stanom Zjednoczonym zaktualizowanej wersji planu pokojowego złożonego z 20 punktów. Jak poinformował w piątek portal Politico, w nowej propozycji zawarto pomysł utworzenia w Donbasie zdemilitaryzowanej "wolnej strefy ekonomicznej", gdzie mogłyby działać amerykańskie firmy. Jak twierdziły zaznajomione ze sprawą źródła, jest to próba nakłonienia Donalda Trumpa do zaakceptowania tej wersji porozumienia.

5. Spotkanie Witkoff - Zełenski przełożone

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć amerykańskiego prezydenta Jared Kushner spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w poniedziałek w Berlinie, a nie w ten weekend, jak wcześniej zapowiadano.

"Oczekuje się, że doradcy prezydenta Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner spotkają się w poniedziałek w Berlinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, aby spróbować osiągnąć porozumienie w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy" - donosi Axios, powołując się na dwóch urzędników Białego Domu.

