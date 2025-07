Nawałnice w Polsce, prezeska Wód Polskich odwołana, PiS "dołącza do prorosyjskiego sojuszu"

Nadciągają ulewy. Gdzie spadnie najwięcej deszczu? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Nawałnice w Polsce

Nad krajem przechodzą fronty burzowe. Niosą opady deszczu i gradu. Wiatr przewraca drzewa i uszkadza dachy. W województwie małopolskim trzeba było ewakuować uczestników obozu harcerskiego.

Strażacy interweniowali ponad 1600 razy.

Straż pożarna podczas interwencji Źródło: Darek Delmanowicz/PAP/EPA

2. Prezeska Wód Polskich odwołana

Resort Infrastruktury poinformował, że "minister Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie".

Redakcja Konkret24 zadała Wodom Polskim pytania dotyczące przygotowania kraju do nadchodzącego załamania pogody. Zbiorniki przeciwpowodziowe "posiadają rezerwy powodziowe równe bądź większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą" – odpowiedziały Wody Polskie.

3. PiS "dołącza do prorosyjskiego sojuszu"

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozpoczęła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej, na której czele stoi Ursula von der Leyen. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek 10 lipca.

Pod wnioskiem o wotum nieufności podpisała się większość europosłów Prawa i Sprawiedliwości. - Wiem, że niemiecka AfD i rumuński AUR to marionetki Putina. Ale dlaczego teraz PiS dołącza do tego prorosyjskiego sojuszu? - pytał w czasie debaty lider Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber.

4. Strzelanina w Filadelfii

W mieście Filadelfia na wschodzie USA doszło do strzelaniny. Według lokalnych władz, grupa uzbrojonych osób otworzyła ogień do przypadkowych przechodniów w pobliżu skrzyżowania ulic Etting i Dickinson w dzielnicy Grays Ferry około godziny 1 nad ranem w poniedziałek (godzina 7 rano czasu polskiego). Do strzelaniny doszło podczas masowego zgromadzenia.

Wiek ofiar waha się od 15 do 24 lat. Zginęły trzy osoby w wieku 19, 23 i 24 lat. Spośród dziesięciorga poszkodowanych, osiem osób przewieziono do lokalnych szpitali. Dwie z nich są niepełnoletnie.

5. Patrole Bąkiewicza mają dostać "materiały informacyjne"

Na niektórych odcinkach granicy polsko-niemieckiej pojawiły się w ostatnim czasie osoby związane z samozwańczym tzw. Ruchem Obrony Granic, powołanym przez działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza. Członkowie tego ruchu deklarują, że "pilnują granicy przed osobami próbującymi ją nielegalnie przekroczyć".

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą roznosili materiały informacyjne dla osób związanych z tak zwanym Ruchem Obrony Granic - przekazał w "Kropce nad i" w TVN24 Jakub Stefaniak (PSL). Monika Rosa (KO) mówiła, że "ważne jest to, żeby nie pozwolić na antyimigrancką narrację Konfederacji i PiS".

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo