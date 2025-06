Kłótnia na szczycie, Nawrocki układa gabinet, Świątek odpadła z turnieju

Donald Trump o podejrzeniach wobec Elona Muska Źródło: Reuters

1. Awantura między Trumpem i Muskiem

Między Donaldem Trumpem i Elonem Muskiem doszło do gigantycznej sprzeczki. Prezydent USA powiedział, że był "bardzo zaskoczony" i "rozczarowany" swoim niedawnym sprzymierzeńcem Elonem Muskiem po tym, jak ten skrytykował jego ustawę budżetową.

To wywołało lawinę komentarzy byłego współpracownika. Pisał między innymi, że bez niego Trump przegrałby wybory. Prezydent Trump nie pozostał dłużny i napisał: "Elon Musk oszalał". Jego były współpracownik następnie "zrzucił bombę". "Donald Trump jest w dokumentach sprawy Epsteina. To jest prawdziwy powód, dla którego nie zostały one opublikowane. Miłego dnia DJT!" - napisał Musk.

2. Co z lotem Polaka w kosmos?

W związku z kłótnią Trumpa i Muska pojawiły się obawy, czy z Florydy ruszy misja kosmiczna Ax-4 z doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Start misji Ax-4 planowany jest na wtorek o 8.22 czasu lokalnego (14.22 w Polsce), choć był wcześniej przekładany.

- Z informacji, które do mnie dobiegają, misja Polaka prawdopodobnie nie jest zagrożona, ale trzymamy rękę na pulsie - przekazał reporter TVN24 BiS Hubert Kijek

3. Nawrocki wskazał szefa gabinetu i rzecznika

Przyszłym rzecznikiem Kancelarii Prezydenta zostanie doktor Rafał Leśkiewicz - poinformował podczas czwartkowego wywiadu prezydent elekt Karol Nawrocki.

Szefem jego gabinetu będzie Paweł Szefernaker, a jego zastępcą będzie Jarosław Dębowski.

4. Świątek odpadła z turnieju w Paryżu

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek spadnie z piątego na siódme miejsce. To efekt porażki Polki z liderką listy Aryną Sabalenką w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros 2025.

W finale rywalką Białorusinki będzie rozstawiona z "dwójką" Coco Gauff. Amerykanka pokonała grającą z dziką kartą, zajmującą 361. miejsce w rankingu WTA, Francuzkę Lois Boisson 6:1, 6:2.

5. Nawałnice w Polsce

Czwartek był kolejnym dniem z gwałtownymi burzami. W rejonie Iławy na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali w związku z wypompowywaniem nadmiaru wody oraz przewróconymi drzewami.

Jak przekazał wieczorem oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie młodszy brygadier Krzysztof Rutkowski, w rejonie powiatu iławskiego strażacy odnotowali 12 interwencji w związku z burzami.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

