TO WARTO WIEDZIEĆ

Wybory w Czechach, apel Trumpa do Hamasu, szalejąca burza Amy

Donald Trump
Partia ANO byłego premiera Andrieja Babisza wygrywa wybory w Czechach
Źródło: Reuters
Zakończyły się wybory w Czechach. Prezydent USA Donald Trump zaapelował do Hamasu, aby pospieszył się w sprawie zgody na porozumienie pokojowe z Izraelem. Szalejąca burza Amy zakłóca codzienność w wielu krajach, paraliżując lotniska i drogi. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 5 października.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Rozstrzygnięte wybory w Czechach

W sobotę o godzinie 14 zakończyło się w Czechach głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej, która zdecyduje o składzie przyszłego rządu. Po podliczeniu głosów z ponad 99 procent obwodów wyborczych wiadomo, że głosowanie wygrał populistyczny ruch ANO kierowany przez Andrieja Babisza, byłego premiera i jednego z najbogatszych Czechów. Różnica między ANO a SPOLU - koalicją kierowaną przez obecnego premiera Czech Petra Fialę - wynosi ponad 11 punktów procentowych.

"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu

2. Trump pospiesza Hamas. "Musi działać szybko"

Prezydent USA Donald Trump zaapelował w sobotę do Hamasu, że "musi działać szybko", jeśli chodzi o zaakceptowanie porozumienia pokojowego z Izraelem. "Nie będę tolerować opóźnienia, co według wielu może się wydarzyć, ani żadnego rozwiązania, w ramach którego Strefa Gazy znów będzie stanowić zagrożenie" - napisał na swojej platformie Truth Social.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

W piątek Hamas informował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

Trump ostrzega: nie będę tolerować opóźnienia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump ostrzega: nie będę tolerować opóźnienia

Świat

3. Burza Amy uderza w Europę

Burza Amy szaleje na Morzu Północnym, zakłócając codzienność w wielu krajach. W jej wyniku we Francji - jak poinformowała w sobotę agencja informacyjna AFP - utonął jeden mężczyzna, a drugi zginął w wypadku drogowym w gminie Etretat na północy kraju.

Z powodu silnych wiatrów odwołano ponad 150 lotów na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Sztorm dotarł też nad Skandynawię, gdzie wichura zablokowała ponad 100 norweskich dróg. Ze skutkami burzy walczyli także strażacy w całej Belgii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji

Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji

METEO
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu

Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu

METEO

3. Odnaleziono zaginionego uczestnika Memoriału Formozy

Przed południem do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zgłoszono zaginięcie uczestnika Memoriału Formozy w Gdyni - wyścigu pływackiego w Zatoce Gdańskiej. Do akcji poszukiwawczej na powierzchni wody został skierowany śmigłowiec Marynarki Wojennej, statek ratowniczy Sztorm oraz Brzegowe Stacje Ratownicze we Władysławowie i Świdnie.

Jak przekazał dyrektor SAR Sebastian Kluska, dzięki temu, że organizator wydarzenia zaopatrzył uczestników w żółte czepki, ratownikom szybko udało się odnaleźć zaginionego.

Na Zatoce Gdańskiej zaginął uczestnik Memoriału Formozy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na Zatoce Gdańskiej zaginął uczestnik Memoriału Formozy

Trójmiasto

5. Rosjanie zaatakowali dworzec i dwa pociągi pasażerskie

Rosyjskie drony zaatakowały dworzec kolejowy i dwa pociągi pasażerskie w mieście Szostka. Jak zaznaczył szef władz wojskowych obwodu sumskiego Ołeh Hryhoro, atak był "celowy". Tymczasowa szefowa administracji wojskowej rejonu (powiatu) Szostka Oksana Tarasiuk przekazała, że rannych zostało około 30 osób, które zostały przewiezione do szpitala. W jednym z wagonów służby znalazły ciało 71-mężczyzny.

Pociąg zaatakowany przez Rosjan
Pociąg zaatakowany przez Rosjan
Źródło: Oleg Grigorov | Sumy OVA/Telegram

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oznajmił, że było to "nie jedno, ale dwa uderzenia po sobie". "To jedna z najbardziej barbarzyńskich rosyjskich taktyk (...), w której drugi atak uderza w ratowników i ewakuujących się ludzi" - ocenił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Najważniejsze informacjeCzechyDonald TrumpHamasMorze Bałtyckie
