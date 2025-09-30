Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Ziobro doprowadzony, plan USA w sprawie Strefy Gazy, Hołownia aplikuje do ONZ

ziobro pap 2
Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem, decyzję podjął Woś
Źródło: TVN24
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został przesłuchany przed sejmową komisją ds. Pegasusa. Biały Dom przekazał szczegóły planu USA na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 30 września.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Ziobro doprowadzony przed komisję

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został przesłuchany przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Przesłuchanie trwało prawie osiem godzin. Ziobro przyznał między innymi, że wiedział o zakupie oprogramowania do inwigilacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości i był "inicjatorem zakupu tego systemu".

W czasie swojego wstępnego przemówienia przewodnicząca komisji Magdalena Sroka oświadczyła, że zarówno Pegasus, jak i system Hermes były "polityczną bronią". - To była broń skierowania przeciwko opozycji, sędziom, prokuratorom, dziennikarzom. Materiały zdobywane przy okazji wykorzystania tych metod nie służyły wymiarowi sprawiedliwości. Służyły nękaniu, dyskredytowaniu i tworzeniu kampanii propagandy - powiedziała.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: Marcin Obara/PAP

Podczas przesłuchania Ziobry przez komisję doszło do serii incydentów z udziałem posła PiS Sebastiana Łukaszewicza. - Widzę, że panowie postanowili ponownie zrobić cyrk - zwracała uwagę przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

2. USA mają plan na zakończenie wojny w Strefie Gazy

Biały Dom przekazał szczegóły planu USA na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Prezydent Donald Trump poinformował, że sam stanie na czele ciała, które miałoby tymczasowo zarządzać palestyńskim terytorium.

Jak podaje agencja Reutera, jeżeli obie strony zgodzą się na propozycję, "wojna zakończy się natychmiast". Siły zbrojne Izraela mają się wówczas wycofać do ustalonych pozycji, aby przygotować się na wypuszczenie zakładników przez Hamas.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: JIM LO SCALZO/EPA/PAP

3. Hołownia stara się o posadę w ONZ

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Lider Polski 2050 zadeklarował w weekend, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Po spotkaniu Rady Krajowej partii przekazał również, że otrzymał ofertę wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło: PAP

4. Nawrocki wysyła projekty do Sejmu

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty. Jeden dotyczy zmian w sprawie nadawania polskiego obywatelstwa, a drugi zmian w dwóch ustawach: o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeksie karnym.

Prezydencka kancelaria przypomniała, że wymienione propozycje znalazły się już we wcześniejszej inicjatywie Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednak parlament procedował rządową ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która wprowadziła uzależnienie wypłaty świadczeń socjalnych obcokrajowcom od aktywności zawodowej w Polsce.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

5. Rosyjskie wojska okrążone

Siły ukraińskie utworzyły kocioł w rejonie strategicznie ważnego miasta na odcinku donieckim, Pokrowska - przekazały media w Kijowie, powołując się na własne źródła.

Zdaniem ukraińskich analityków do spraw wojskowości, w okrążeniu może znaleźć się półtora tysiąca żołnierzy rosyjskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Zbigniew Ziobro, Pegasus, Strefa Gazy, Szymon Hołownia, Karol Nawrocki, Wojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica