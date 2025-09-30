Ziobro doprowadzony, plan USA w sprawie Strefy Gazy, Hołownia aplikuje do ONZ

Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem, decyzję podjął Woś Źródło: TVN24

1. Ziobro doprowadzony przed komisję

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został przesłuchany przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Przesłuchanie trwało prawie osiem godzin. Ziobro przyznał między innymi, że wiedział o zakupie oprogramowania do inwigilacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości i był "inicjatorem zakupu tego systemu".

W czasie swojego wstępnego przemówienia przewodnicząca komisji Magdalena Sroka oświadczyła, że zarówno Pegasus, jak i system Hermes były "polityczną bronią". - To była broń skierowania przeciwko opozycji, sędziom, prokuratorom, dziennikarzom. Materiały zdobywane przy okazji wykorzystania tych metod nie służyły wymiarowi sprawiedliwości. Służyły nękaniu, dyskredytowaniu i tworzeniu kampanii propagandy - powiedziała.

Podczas przesłuchania Ziobry przez komisję doszło do serii incydentów z udziałem posła PiS Sebastiana Łukaszewicza. - Widzę, że panowie postanowili ponownie zrobić cyrk - zwracała uwagę przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

2. USA mają plan na zakończenie wojny w Strefie Gazy

Biały Dom przekazał szczegóły planu USA na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Prezydent Donald Trump poinformował, że sam stanie na czele ciała, które miałoby tymczasowo zarządzać palestyńskim terytorium.

Jak podaje agencja Reutera, jeżeli obie strony zgodzą się na propozycję, "wojna zakończy się natychmiast". Siły zbrojne Izraela mają się wówczas wycofać do ustalonych pozycji, aby przygotować się na wypuszczenie zakładników przez Hamas.

3. Hołownia stara się o posadę w ONZ

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że złożył aplikację w publicznym naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Lider Polski 2050 zadeklarował w weekend, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Po spotkaniu Rady Krajowej partii przekazał również, że otrzymał ofertę wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

4. Nawrocki wysyła projekty do Sejmu

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu dwa projekty. Jeden dotyczy zmian w sprawie nadawania polskiego obywatelstwa, a drugi zmian w dwóch ustawach: o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeksie karnym.

Prezydencka kancelaria przypomniała, że wymienione propozycje znalazły się już we wcześniejszej inicjatywie Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednak parlament procedował rządową ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która wprowadziła uzależnienie wypłaty świadczeń socjalnych obcokrajowcom od aktywności zawodowej w Polsce.

5. Rosyjskie wojska okrążone

Siły ukraińskie utworzyły kocioł w rejonie strategicznie ważnego miasta na odcinku donieckim, Pokrowska - przekazały media w Kijowie, powołując się na własne źródła.

Zdaniem ukraińskich analityków do spraw wojskowości, w okrążeniu może znaleźć się półtora tysiąca żołnierzy rosyjskich.

