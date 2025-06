Polak leci w kosmos, wniosek w sprawie protestu wyborczego, szczyt NATO w Hadze

Odliczanie do startu lotu Polaka. Relacja Marcina Wrona z Florydy Źródło: Fakty TVN

1. Polak leci w kosmos

O godzinie 8:31 czasu polskiego wystartuje misja kosmiczna Ax-4 z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. To już siódma oficjalna data startu. Lot pierwotnie był planowany na 29 maja.

Start odbędzie się z Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie (USA). Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniesie na orbitę kapsułę Dragon z czteroosobową załogą.

Sławosz Uznański na konferencji w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada

2. Dr Kontek składa wniosek do Sądu Najwyższego

Doktor Krzysztof Kontek, specjalista do spraw analiz statystycznych, w przeszłości związany z SGH, był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Jest on autorem jednej z analiz na temat anomalii w komisjach wyborczych. Stanowiła ona argumentację do protestu wyborczego, który złożył w Sądzie Najwyższym po wyborach prezydenckich.

- Dzisiaj powołałem pełnomocnika, kancelarię mecenasa Jacka Dubois. Jutro w moim imieniu złoży do Sądu Najwyższego wniosek, żeby posiedzenie, gdzie będzie rozpatrywany mój protest wyborczy, było jawne - zapowiedział.

3. Szczyt NATO w Hadze

Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte zapowiedział, że szefowie państw i rządów podczas szczytu w Hadze podejmą decyzję o ambitnym planie inwestycji w obronność, zakładającym przeznaczenie 5 procent PKB na cele wojskowe.

W spotkaniu bierze udział prezydent USA Donald Trump, który będzie namawiał członków NATO do konsekwentnego zwiększenia wydatków na obronę. Polskę na szczycie reprezentuje prezydent Andrzej Duda. W Hadze są także szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

4. Prokurator Wrzosek traci śledztwo w sprawie dwóch wież

- Decyzją przełożonych nie prowadzę już śledztwa w sprawie tak zwanych dwóch wież - poinformowała we wtorek prokurator Ewa Wrzosek.

Przekazała, że ma to związek z końcem delegacji do stołecznej prokuratury okręgowej. Zaznaczyła, że prokurator krajowy wiedział, iż chce kontynuować to śledztwo.

5. Zawieszenie broni utrzymuje się

We wtorek po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa zawieszenia broni w walkach z Iranem wycofano się ze wszystkich obostrzeń. Zniesiono też limity operacji lotniczych prowadzonych na lotnisku Ben Guriona oraz ograniczenia w liczbie pasażerów, którzy mogli wziąć udział w pojedynczych rejsach.

Rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce powiedziała, że zawieszenie broni między Iranem i Izraelem się utrzymuje, a prezydent Donald Trump jest z tego zadowolony. Dodała, że choć jeszcze we wtorek rano dochodziło do wymiany ognia między Izraelem i Iranem, to potem walki ustały.

