Zamieszanie w sprawie zniszczonego domu, raport o ludobójstwie, Redford nie żyje

1. Zamieszanie po doniesieniach w sprawie zniszczonego domu w Wyrykach

Obiekt, który spadł na dom w Wyrykach i uszkodził go, stał się jednym z głównych tematów dyskusji publicznej. Według doniesień "Rzeczpospolitej", była to rakieta wystrzelona z polskiego F-16 do strącenia rosyjskiego drona.

W sprawie pojawiło się w ciągu dnia wiele komunikatów i komentarzy ze strony przedstawicieli rządu, prezydenta i wojska.

2. Robert Redford nie żyje

Robert Redford, jeden z najwspanialszych aktorów wszech czasów i ikona Hollywood, reżyser, aktywista i producent filmowy, nie żyje. Zmarł w wieku 89 lat - donosi "The New York Times".

Informacje o śmierci Redforda przekazała Candi Berger, szefowa agencji reklamowej Rogers & Cowan - pisze "The New York Times". Berger w oświadczeniu stwierdziła, że filmowiec zmarł we śnie, ale nie podała konkretnej przyczyny.

3. Izrael kontynuuje ofensywę w Gazie, raport ONZ mówi o "ludobójstwie"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu potwierdził rozpoczęcie ofensywy w Gazie. Nocne naloty na miasto zmusiły tysiące Palestyńczyków do ucieczki. Izraelskie media informują, że do centrum wjechały czołgi.

Tego samego dnia Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ opublikowała raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.

4. Nowe podstawy programowe

Instytut Badań Edukacyjnych przekazał ministrze Barbarze Nowackiej wypracowane przez ekspertów podstawy programowe do większości przedmiotów. Teraz czekają nas konsultacje społeczne.

Dokumenty te wskazują, jakie umiejętności mają opanować dzieci i jaką wiedzę zdobyć w przedszkolu i szkole podstawowej - zawierają między innymi listę lektur czy zbiory ważnych nazwisk oraz dat.

5. Nowe informacje w sprawie drona nad Belwederem i budynkami rządu

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa bardzo czujnie i szybko zadziałali, wykryli osoby, które były operatorami drona - mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Komentował poniedziałkowy incydent z dronem operującym nad budynkami rządowymi i Belwederem w Warszawie. Zatrzymani w tej sprawie zostali 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka.

