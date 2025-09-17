Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Zamieszanie w sprawie zniszczonego domu, raport o ludobójstwie, Redford nie żyje

Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Co się wydarzyło w Wyrykach? Prezydent chce wyjaśnień
Źródło: TVN24
Obiekt, który spadł na dom w Wyrykach i uszkodził go, stał się jednym z głównych tematów dyskusji polityków. Nie żyje słynny aktor Robert Redford. Komisja Śledcza ONZ orzekła w raporcie, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 17 września.

1. Zamieszanie po doniesieniach w sprawie zniszczonego domu w Wyrykach

Obiekt, który spadł na dom w Wyrykach i uszkodził go, stał się jednym z głównych tematów dyskusji publicznej. Według doniesień "Rzeczpospolitej", była to rakieta wystrzelona z polskiego F-16 do strącenia rosyjskiego drona.

W sprawie pojawiło się w ciągu dnia wiele komunikatów i komentarzy ze strony przedstawicieli rządu, prezydenta i wojska.

Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie
Dowiedz się więcej:

Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie

2. Robert Redford nie żyje

Robert Redford, jeden z najwspanialszych aktorów wszech czasów i ikona Hollywood, reżyser, aktywista i producent filmowy, nie żyje. Zmarł w wieku 89 lat - donosi "The New York Times".

Informacje o śmierci Redforda przekazała Candi Berger, szefowa agencji reklamowej Rogers & Cowan - pisze "The New York Times". Berger w oświadczeniu stwierdziła, że filmowiec zmarł we śnie, ale nie podała konkretnej przyczyny. 

3. Izrael kontynuuje ofensywę w Gazie, raport ONZ mówi o "ludobójstwie"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu potwierdził rozpoczęcie ofensywy w Gazie. Nocne naloty na miasto zmusiły tysiące Palestyńczyków do ucieczki. Izraelskie media informują, że do centrum wjechały czołgi.

Tego samego dnia Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ opublikowała raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.

4. Nowe podstawy programowe

Instytut Badań Edukacyjnych przekazał ministrze Barbarze Nowackiej wypracowane przez ekspertów podstawy programowe do większości przedmiotów. Teraz czekają nas konsultacje społeczne.

Dokumenty te wskazują, jakie umiejętności mają opanować dzieci i jaką wiedzę zdobyć w przedszkolu i szkole podstawowej - zawierają między innymi listę lektur czy zbiory ważnych nazwisk oraz dat.

5. Nowe informacje w sprawie drona nad Belwederem i budynkami rządu

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa bardzo czujnie i szybko zadziałali, wykryli osoby, które były operatorami drona - mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Komentował poniedziałkowy incydent z dronem operującym nad budynkami rządowymi i Belwederem w Warszawie. Zatrzymani w tej sprawie zostali 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
Ataki dronówKinoIzraelOrganizacja Narodów ZjednoczonychEdukacjaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Leon XIV o rosyjskich dronach nad Polską: Polacy są zaniepokojeni
Papież o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej
forum-1037485565
Amerykańscy oficerowie na manewrach Zapad-2025. Pentagon komentuje
Świat
Donald Trump
Trump przyleciał do Londynu. Spotka się z królem i premierem
Świat
Deszcz
Powiew jesieni. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Osiem goli i niewiarygodna końcówka Juventusu
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie nerwy w Madrycie. Mbappe uratował osłabiony Real
EUROSPORT
Tyler Robinson
Chcą kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka
Świat
Pożar zakładu produkcyjnego w Czeladzi
Pożar hali produkcyjnej. Ostrzeżenie dla mieszkańców
Katowice
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Czarzasty: pan prezydent i tak nie będzie zadowolony
W nocy popada deszcz
Silne podmuchy i nocne ulewy. Tu lepiej uważać
METEO
Częściowa prohibicja
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Komisje zaopiniowały projekty
WARSZAWA
imageTitle
Oficjalnie: Pogoń Szczecin pozyskała mistrza świata
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Eurojackpot bez głównej wygranej. Gigantyczna kumulacja
BIZNES
imageTitle
Pierwsze rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów. Błysk rezerwowego i triumf Arsenalu
EUROSPORT
WYRYKI UDERZENIE DRONA
Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Z ISS na polskie uczelnie. Uznański-Wiśniewski rusza w trasę
METEO
imageTitle
Kiedyś drony, kamienie i atmosfera napięcia. Teraz ma być spokojniej
EUROSPORT
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta
WARSZAWA
FPF
Wiceszef MSZ o tym, co się stało w Wyrykach: jedno jest pewne
Była wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef z Radosławem Sikorskim
Odwołano wiceszefową MSZ
Noc, deszcz
Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem
METEO
Warszawa podpisała umowę na zakup elektrycznych autobusów
Bez "wieży" w środku, z bateriami na dachu. Warszawa kupuje 79 nowych elektryków
WARSZAWA
Nawrocki
Nawrocki: jestem zaniepokojony, oczekuję pełnej informacji
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: sugestie o próbach utajnienia są kłamstwem
Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Osuwiska po ulewach. Nie żyje kilkanaście osób, w tym dzieci
METEO
praca biuro shutterstock_2242410029
Rząd chce skończyć z "niesprawiedliwą praktyką"
BIZNES
Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
"Żenujące, że najwyższe organy władzy w państwie prowadzą na tym tle spór"
Gen. Roman Polko
"Krótko mówiąc, minister powinien zadzwonić"
Zielona Góra. Niebezpieczny manewr motocyklisty
Motocyklista złamał szereg przepisów. Wszystko nagrał miejski monitoring
Lubuskie
imageTitle
Właściciel powiedział "dość". Trener klubu ekstraklasy zwolniony
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica