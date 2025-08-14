Rozmowy na szczycie, będzie spotkanie w pałacu, premier "średnio" usatysfakcjonowany

USA. Anchorage przygotowuje się na przyjazd Trumpa i Putina Źródło: TVN24

1. Możliwe drugie spotkanie Trumpa z Putinem

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że jego spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce będzie ukierunkowane na to, by dowiedzieć się, w jakim miejscu jest każda ze stron. - Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie - powiedział.

- Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy - powiedział Trump podczas ogłaszania nagród Kennedy Center.

2. Będzie spotkanie Tuska z Nawrockim

W czwartek w południe w Pałacu Prezydenckim dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska - potwierdził rzecznik prezydenta.

- Będę rozmawiał o tym, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo. Ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół - powiedział wcześniej Tusk.

3. Tłumaczenia ministry "średnio" satysfakcjonujące

Premier Donald Tusk został w środę zapytany, czy jest usatysfakcjonowany działaniami ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Odpowiedział: - Średnio.

Tusk mówił również, że "rolą ministra jest nie kontrola post factum, nie nasyłanie prokuratury, tylko taki nadzór codzienny i ewentualnie szybkie i pilne zmiany, żeby środki europejskie nie trafiały w taki, czasami bardzo ekstrawagancki sposób, w miejsca, które budzą czasami oburzenie, czasami śmiech przez zły".

4. Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem

- Od wczoraj wiedzieliśmy, że to prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczył w rozmowach z Donaldem Trumpem - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że to premier będzie rozmawiał z prezydentem USA. Głos w sprawie zabrał również Donald Tusk.

5. Pożary w Europie

Trwa walka z pożarami, które pustoszą południową i zachodnią Europę. Za rosnącą liczbę pożarów eksperci obwiniają przede wszystkim zmiany klimatu, które sprawiają, że lata są gorętsze i suchsze, co zwiększa ryzyko zaprószenia ognia.

Strażacy walczą z żywiołem między innymi w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Serbii, Albanii i Czarnogórze. Ich pracę utrudniają wysokie temperatury, susza i silny wiatr.

