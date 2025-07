Ogromny pożar, Polak żegna się z kosmosem, zarzuty po wypadku w Chełmnie

Pierwsze minuty - pożar w Mińsku Mazowieckim Źródło: Anna/ Kontakt24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Pożar hali w Mińsku Mazowieckim

W Mińsku Mazowieckim zapaliła się hala produkcyjna. Z ogniem walczyło w szczytowym momencie 60 jednostek straży, w tym około 280 strażaków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało w tej sprawie alert do odbiorców na terenie powiatu mińskiego.

Pożar hali w Mińsku Mazowieckim

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 19.30. Doszło do pożaru hali produkcyjnej producenta folii - przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, młodszy brygadier Kamil Płochocki.

- Nie ma osób poszkodowanych. Osoby znajdujące się w budynku ewakuowały się przed przyjazdem straży - dodał.

Pierwsze minuty - pożar w Mińsku Mazowieckim Źródło: Anna/ Kontakt24

Straż przekazała w nocy, że sytuacja została opanowana. Działania strażaków na miejscu zdarzenia potrwają jednak jeszcze kilka godzin.

Pożar w Mińsku Mazowieckim Źródło: MarioMN/ Kontakt24

2. Jannik Sinner triumfuje w Wimbledonie

Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner po ponad trzech godzinach pokonał w pięknym stylu broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Dla triumfatora to czwarty wielkoszlemowy sukces w karierze.

Jannik Sinner gra z Carlosem Alcarazem w finale Wimbledonu Źródło: Getty Images Europe

To było 13. spotkanie obu tenisistów. Bilans wynosił 8-4 dla Hiszpana, który wygrał pięć ostatnich pojedynków. Wśród nich był finał tegorocznego Rolanda Garrosa, który przeszedł do historii jako jeden z najlepszych w dziejach.

Czytaj więcej: Jannik Sinner w czterech setach pokonał Carlosa Alcaraza

Alcaraz bronił tytułu w Londynie, triumfował tam również w 2023 roku. 22-latek walczył o szóstą wielkoszlemową wygraną w karierze. Tyle turniejowych zwycięstw w imprezach tej rangi ma od soboty Iga Świątek.

3. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na ziemię

Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski przygotowuje się do powrotu na Ziemię. Polski astronauta spędził ponad dwa tygodnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jak podały Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Axiom Space i Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), procedura oddokowania kapsuły Dragon ma rozpocząć się najwcześniej w poniedziałek o godzinie 13.05.

Jak mówił Hubert Kijek, reporter TVN24 BiS, o godzinie 13.05 polskiego czasu kapsuła Dragon "Grace" ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rozpocząć powrót na Ziemię. - Kilka godzin przed rozpoczęciem całej tej procedury astronauci założą skafandry i przeniosą wszystkie eksperymenty, których w sumie było 60, do kapsuły Dragon - tłumaczył Kijek. Później nastąpi zamknięcie włazu i sprawdzenie, czy nie ma żadnego wycieku.

"Jestem smutny, że misja dobiega końca" Źródło: TVN24

Kolejnym krokiem będzie odłączenie kapsuły Dragon od ISS. Jak to będzie wyglądało? - Silniki Draco, których jest 16, będą na początku pracować przez kilka sekund. One odepchną ten statek z dala od ISS i następnie rozpocznie się dalsza procedura zbliżania się do ziemskiej atmosfery - dodał.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae Źródło: AXIOM/NASA/ESA

Kilka godzin przed wejście w atmosferę zostanie odrzucony tak zwany "trunk", czyli część kapsuły Dragon, na której są między innymi panele słoneczne. - Gdy odrzucimy "trunka", to rozpocznie się procedura wejścia w atmosferę Ziemi - dodał.

4. Zarzuty i areszt dla kierowcy, który wjechał w pieszych

Zarzut usiłowania zabójstwa pięciu osób usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie) 56-letni Zbigniew W. Gdy policjanci prowadzili go do budynku, mówił, że niczego nie pamięta. Mężczyzna jest podejrzany o potrącenie grupy pieszych, w tym dwójki dzieci.

- Jest to przestępstwo zagrożone karą od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności - powiedział prokurator.

Zastępca prokuratora rejonowego w Chełmnie a areszcie dla mężczyzny, który potrącił sześć osób Źródło: TVN24

W niedzielę poinformował, że wobec mężczyzny zastosowano areszt tymczasowy na dwa miesiące. - Prokuratura będzie analizować linię życiową podejrzanego, będziemy zasięgać opinii specjalistów i będziemy mieć na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności czynu, w tym również ustalimy stan zdrowia podejrzanego, w jakim on się znajdował w chwili czynu - dodał.

5. Trener Igi Świątek skomentował jej triumf

Był wielki sukces, jest wielka radość, ale i obowiązki związane ze zwycięstwem Igi Świątek w wielkoszlemowym Wimbledonie. - Jestem bardzo szczęśliwy. Wygraliśmy Wimbledon, jestem z niej bardzo dumny. Bardzo się rozwinęła, przystosowała się do nawierzchni trawiastej i z meczu na mecz była lepsza - mówił w niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 trener tenisistki Wim Fissette.

Czytaj więcej: Wim Fissette komentuje zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie

Tuż po wygranej w finale Świątek podziękowała trenerowi za jego pracę. -To było bardzo miłe, że tak powiedziała. To super, kiedy zawodnik docenia pracę zespołu. Praca była taka sama, jak w poprzednich, ale próbowaliśmy dostosować grę do trawy. Skupialiśmy się na serwisie, zmieniliśmy nieco pozycję do returnu. Poświęciliśmy dużo pracy nóg, by lepiej się czuła na trawie. Bardzo pomógł mi Maciek w kontekście pracy nóg.

Trener Igi Świątek Wim Fissette Źródło: Eurosport

Trener wrócił też do wyjazdu na Majorkę, gdzie Iga trenowała przed Wimbledonem. - Mieliśmy pięć dni treningu. Codziennie było 1,5 h na trawie. Więcej nie mogliśmy. Chodziło o przyzwyczajenie się do trawy. Chodziło o pracę nóg i ciężkie ćwiczenia fizyczne. W Wielkim Szlemie trzeba być gotowym od pierwszej do ostatniej piłki - stwierdził.

Iga Świątek "jest zaprogramowana na sukces" Źródło: TVN24