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Petycja "Nie wyrzucajcie ukraińskich dzieci! Apel o korektę polityki wobec uchodźców"

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PRZEMYSL Uchodźcy
Kosowicz: najbardziej dramatyczne są sytuacje osób, które są poważnie chore, w tym onkologicznie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Ustawa wygaszająca wprowadziła szereg zmian dla Ukraińców przebywających w Polsce. Niektóre z nich znacząco wpływają na ich sytuację życiową. W związku z tym powstała inicjatywa sprzeciwiająca się zapisom ustawy oraz petycja do władz w tej sprawie.

Petycja "Nie wyrzucajcie ukraińskich dzieci! Apel o korektę polityki wobec uchodźców" to inicjatywa OKO.press w obronie tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku "ustawy wygaszającej" znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia, czasem nawet życia i podstaw egzystencji.

1 lipca ma dojść do radykalnego ograniczenia prawa do pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, kosztem przede wszystkim dzieci (w wieku ponad 12 miesięcy) i osób starszych. Miejsce w OZZ w Gorzowie Wielkopolskim ma np. stracić starszy pan, którego córka przebywa w innym OZZ, bo państwo polskie uznaje, że to na niej ciąży obowiązek alimentacyjny. Jak wskazuje OKO.Press, "takich okrutnych absurdów jest więcej".

Podpisz petycję na stronie Akcja Demokracja

OKO.Press przedstawiło również "filmową ilustrację" inicjatywy. To spot społeczny "Oni mają twarze", nakręcony w OZZ w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przebywa około 100 osób z Ukrainy (w tym 45 dzieci), ale większość z nich 1 lipca straci prawo do pobytu w placówce.

Petycja "Nie wyrzucajcie ukraińskich dzieci! Apel o korektę polityki wobec uchodźców"

W treści petycji czytamy, że "konieczna jest korekta polityki państwa". "Założenie, że świadczenia należą się tylko tym dorosłym uchodźcom, którzy pracują i płacą podatki, prowadzi do dramatycznych konsekwencji dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność czy sytuację rodzinną nie są w stanie podjąć pracy, a z dnia na dzień straciły prawo do leczenia" - piszą autorzy.

"Polityka solidarności z Ukrainą i jej obywatelami wypędzonymi przez wojnę zamieniła się w eliminowanie 'osób bezproduktywnych'. Władze postanowiły zaoszczędzić na ludziach starych, chorych, bezradnych, choć podatki i składki płacone przez pracujących Ukraińców znacznie przewyższają wszystkie koszty leczenia, zasiłków i edukacji uchodźców ukraińskich" - czytamy.

Autorzy petycji żądają:

  • wprowadzenia zasady, żeby każda terapia ratująca życie była kontynuowana,
  • wstrzymania planowanego od 1 lipca 2026 ograniczania grup osób uprawnionych do pobytu w OZZ, a co najmniej nieodbieranie tego prawa dzieciom i osobom starszym,
  • przywrócenia 800 plus rodzicom samotnie wychowującym dzieci, zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością,
  • przywrócenia zasiłków stałych dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania,
  • usprawnienia procedur przenoszenia do Polski emerytur z Ukrainy – po stronie ZUS i podjęcie rozmów ze stroną ukraińską w tej sprawie,
  • umożliwienie osobom czekającym na przeniesienie ukraińskiej emerytury
  • zawierania dobrowolnego ubezpieczenia bez naliczania tzw. opłaty dodatkowej,
  • stworzenie mechanizmów wsparcia (przede wszystkim mieszkaniowego) dla osób świeżo przybywających z Ukrainy.

Adresatami petycji są: Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, z udziałem instytucji realizujących świadczenia (Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Podpisz petycję na stronie Akcja Demokracja

Piątego marca weszła w życie "ustawa wygaszająca" pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wprowadziła ona szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Niepracujący Ukraińcy nie mają już dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czyli podlegają takim samym zasadom, jak inni niepracujący cudzoziemcy w Polsce. Z aktywnością zawodową powiązano także wypłatę świadczenia 800 plus.

OGLĄDAJ: "Naszych ludzi tak nie złamiesz. Zostawimy swoje życie, by zatrzymać to zło"
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Źródło: OKO.Press, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaMediauchodźcyprawo
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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