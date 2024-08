Pełczyńska-Nałęcz informuje PKW w sprawie Pudy. Były minister odpowiada

Czy mój poprzednik Grzegorz Puda z PiS naruszył zasady finansowania kampanii wyborczej? To oceni PKW - napisała w mediach społecznościowych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, informując, że skierowała do Państwowej Komisji Wyborczej informację dotyczącą Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak wskazała, 16 z 26 beneficjentów programów znajdowało się w okręgu wyborczym Pudy. Na wpis zareagował były minister.

W środę wieczorem minister funduszy opublikowała na portalu X wpis, w którym poinformowała, że skierowała do Państwowej Komisji Wyborczej informację w sprawie nadzorowanego przez jej resort Funduszu Rozwoju Regionalnego. "Czy mój poprzednik Grzegorz Puda z PiS naruszył zasady finansowania kampanii wyborczej? To oceni PKW, do której kieruję poniższą informację" - napisała.