Polska

Pękło 100 milionów złotych. "To jest jeden wielki cud"

Zrzut ekranu 2026-04-26 o 11
Łatwogang: to, co tutaj się stało, to jest jeden wielki cud
To, co zaczęło się od piosenki Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", przerodziło się w ogólnopolskie poruszenie i jedną z największych charytatywnych akcji internetowych w historii. Akcja youtubera o nicku Łatwogang wciągnęła tysiące ludzi - włączyli się w walkę z rakiem i wsparli małych pacjentów onkologicznych. Kwota zbiórki przekroczyła w niedzielę 100 milionów złotych.

Łatwogang, czyli Piotr, to inicjator akcji z charytatywnym streamem. - Bardzo cieszę się tym, co tu się dzieje. Szok jest oczywiście gigantyczny, ale ten szok też oczywiście jest wielkim szczęściem, bo to, co tutaj się stało, to jest jeden wielki cud - mówił Łatwogang podczas rozmowy na antenie TVN24. Kwota zbiórki przekroczyła przed niedzielnym południem 100 milionów złotych.

Tempo, w jakim rosną wpłaty, zaskoczyło wszystkich, włącznie z organizatorami. - Już po pierwszych dwóch milionach to był kosmos. Tego, co się stało później, nie sposób sobie wyobrazić - przyznał prowadzący akcję streamer.

Zbiórkę wsparli nie tylko internauci, ale też znane osoby, które odwiedzały mieszkanie Piotra, dołączając do wydarzenia. - Mój sąsiad Oskar jest niesamowitym człowiekiem. Dzisiaj spałem u niego. Zawsze pomaga gościom, żeby trochę przesiedzieli tam u niego, żeby nie stali na korytarzu. Sąsiedzi są bardzo wyrozumiali, więc piękna sprawa - mówił youtuber, który zorganizował transmisję z własnego mieszkania.

Pękło 100 milionów
Transmisja ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie - przebiła nawet amerykańskie wydarzenia o podobnej skali. - To jest jakiś kosmos po prostu i ciężko mi tutaj coś dodać. Na pewno nikt by się nie spodziewał czegoś takiego, bo mieliśmy w ogóle rekord Guinnessa, największej transmisji charytatywnej. Przebiliśmy Amerykanów, więc to oczywiście sprawa drugorzędna, ale też warto się z tego cieszyć, że przede wszystkim zbieramy pieniądze dla dzieciaków i dajemy z siebie maksa - powiedział w TVN24 Łatwogang.

Stream kończy się w niedzielę o godzinie 16. Do tego czasu można wpłacać pieniądze, które zostaną przeznaczone dla dzieci chorych na nowotwory, podopiecznych Cancer Fighters.

Martyna Sokołowska
Czytaj także:
imageTitle
Pierwsza ekipa z awansem do kolejnej rundy play off
Najnowsze
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
BIZNES
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Kłębią się chmury, pada krupa śnieżna
METEO
Erika Kirk na balu w Waszyngtonie
Jej mąż zginął w zamachu. Erika Kirk była na balu
Świat
imageTitle
Piękny gest Semirunnija. Oddał medal olimpijski
EUROSPORT
Radiowóz dachował
Przed radiowóz wybiegła sarna. Dwaj policjanci w szpitalu
Kielce
Zuzanna Lewandowska
25 lat pomagania. "Nic się samemu nie zrobi"
imageTitle
Sypie śnieg. Wasze zdjęcia i nagrania
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
BIZNES
Silny wiatr zerwał dach (powiat zamojski)
Drzewo spadło na samochód, kierowca został ranny
METEO
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Z Wisły wyłowiono dwa ciała
WARSZAWA
imageTitle
Niezwykły gol piłkarza Ajaksu. Porównania do Zlatana i Messiego
EUROSPORT
Czarnobyl
"Rosja ponownie popycha świat na skraj katastrofy". Apel Zełenskiego
Świat
Wypadek przy ulicy Łopuszańskiej
Karetka stoczyła się z lawety i przygniotła 40-latka do autobusu
WARSZAWA
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
BIZNES
imageTitle
Hawkins jak za dawnych lat. Niedzielne emocje z O'Sullivanem
EUROSPORT
Silny wiatr i szansa na przejaśnienia
Alarmy w dziewięciu województwach. Tu silnie wieje i będzie wiać
METEO
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
METEO
Śmiertelny wypadek niedaleko Płocka (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na Mazurach, dwie osoby nie żyją
Olsztyn
Uprowadził 4-letnie dziecko i zabarykadował się z nim w domu
Zabrał córkę z przedszkola i zabarykadował się z nią w mieszkaniu
Lublin
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany
WARSZAWA
Masud Pezeszkian
Prezydent wzywa do oszczędzania prądu. "Wywoływanie niezadowolenia"
BIZNES
Bogdan Klich w Waszyngtonie po ewakuacji prezydenta z balu dziennikarzy
Klich: to przekracza jakiekolwiek wyobrażenie
Świat
Elektrownia w Czarnobylu po wybuchu reaktora
Noc, która wymknęła się spod kontroli. Mija 40 lat
Anna Kwaśny
imageTitle
Świątek nie dała rady chorobie. "Ostatnie dwa dni były okropne"
EUROSPORT
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja Lotto rośnie
BIZNES
imageTitle
Pistons znów najedli się wstydu. Jokić w potrzasku
EUROSPORT
Reakcja służb na strzał na balu prasowym w Waszyngtonie
Rzucili się w kierunku Trumpa. Natychmiastowa reakcja
Świat
imageTitle
Zaskakujące sceny po meczu. Właściciel Pogoni wkroczył na konferencję prasową
EUROSPORT
Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Strzelał na balu. Media: wiadomo, kto był jego celem
Świat
