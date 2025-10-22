Katarzyna Tusk ze statusem pokrzywdzonej. Czym zajmuje się córka premiera?

Kasia Tusk ze statusem osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Relacja Radomira Wita Źródło: TVN24

W środę Onet poinformował, że córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała niedawno status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa. Prokurator Józef Gacek, który prowadzi śledztwo, potwierdził portalowi, że Tusk-Cudna została przesłuchana w charakterze osoby pokrzywdzonej. Według portalu sprawa może mieć związek z wątkiem inwigilacji Pegasusem posła KO Romana Giertycha, który przed powrotem do polityki był adwokatem i reprezentował tak Donalda Tuska, jak i członków jego rodziny. Według nieoficjalnych informacji portalu w najbliższym czasie zespół śledczy ma przesłuchać także żonę szefa rządu, Małgorzatę Tusk.

Czym jest Pegasus?

Przypomnijmy, że Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy jego pomocy można podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, na przykład e-maili, zdjęć czy nagrań oraz kamer i mikrofonów.

O zakupie nowego systemu do inwigilacji przez CBA informował już w 2018 roku Robert Zieliński z tvn24.pl. W 2021 roku opinia publiczna dowiedziała się, że system Pegasus był stosowany wobec przeciwników ówczesnej władzy. Grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto, opublikowała listę osób, których poddano inwigilacji. Jedną z nich był Krzysztof Brejza, który w 2019 roku był szefem sztabu wyborczego swojej formacji. Wśród inwigilowanych był też m.in. Roman Giertych.

Od marca 2024 roku w Prokuraturze Krajowej toczy się śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem Pegasusa. Sprawą zajmuje się także sejmowa komisja śledcza, która bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem.

Kasia Tusk i Pegasus

Na czym dokładnie polega szkoda córki premiera w postępowaniu dotyczącym Pegasusa? W oświadczeniu przekazanym tvn24.pl prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, poinformował, że "z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus". "Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem" - dodał.

W przeszłości Kasia Tusk nie zajmowała żadnych funkcji publicznych i nie angażowała się w życie polityczne. Rzadko udziela wywiadów i rzadko zabiera głos w kwestiach politycznych. Przykłady takich wpisów są nieliczne. W maju 2023 roku odniosła się do podpisania przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawy "lex Tusk", pisząc: "Mam wrażenie, że cały aparat państwa myśli tylko o tym, jak zniszczyć moją ukochaną osobę". Z kolei po tym, jak Donald Tusk został premierem po raz trzeci, blogerka zamieściła w swojej instagramowej relacji fragment popularnej sceny z kultowej świątecznej komedii "To właśnie miłość" ("Love Actually"). Grający brytyjskiego premiera Hugh Grant tańczy w niej w swoim gabinecie w rytm piosenki "Jump" zespołu The Pointer Sisters.

Donald Tusk z córką Katarzyną i żoną Małgorzatą Źródło: Adam Warżawa/PAP

Kasia Tusk - czym się zajmuje

Katarzyna Tusk-Cudna od wielu lat prowadzi bloga lifestylowego "Make Life Easier", który jest jednym z najpopularniejszych w tej kategorii w Polsce. Opisuje się na nim jako: "blogerka, autorka książek o fotografii i stylu, założycielka zrównoważonej marki odzieżowej MLE i konceptu La Ronde". Na Instagramie obecnie śledzi ją ponad 470 tys. osób.

Zarówno na blogu, jak i w mediach społecznościowych, publikuje m.in. zdjęcia stylizacji modowych, wnętrz, przyrody czy z podróży. Można tam znaleźć treści dotyczące stylu życia, sztuki, czy przepisy kulinarne. Tusk-Cudna podnosi też ważne tematy, jak ochrona środowiska, czy zdrowie, np., kiedy ujawniła, że zmaga się z endometriozą. Ma na koncie również dwie książki.

W rozmowie z "Vogue Polska" z 2020 roku opowiadała o swojej pracy. - Ja zawsze chciałam pisać o stylu życia, ale głębiej. Mój blog i moje profile w mediach społecznościowych miały wnosić w życie moich obserwatorów coś więcej. Dawać rozrywkę, ale i zachęcać do refleksji - przyznała. Podkreśliła też, że jej system pracy zmienił się, gdy została matką. - Moje życie zaczęło kręcić się wokół domu. Śmieję się, że w jakimś stopniu odnalazłam w sobie gen Matki Polki. Zafiksowałam się na rodzicielstwie. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pozytywna fiksacja - powiedziała.

Katarzyna Tusk z wykształcenia jest psycholożką. Ma męża, Stanisława Cudnego, i dwie córki - Lilianę urodzoną w 2019 roku i Marię urodzoną w 2021 roku. Blogerka dba o prywatność rodziny i nie pokazuje twarzy swoich dzieci - wyjątkiem było spotkanie z papieżem Franciszkiem z 2019 roku, na którym pojawiła się z córką, i którym to zdjęciem pochwalił się w serwisie X sam Donald Tusk.