Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Katarzyna Tusk ze statusem pokrzywdzonej. Czym zajmuje się córka premiera?

Katarzyna Tusk
Kasia Tusk ze statusem osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Relacja Radomira Wita
Źródło: TVN24
Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania oprogramowania Pegasus. Córka urzędującego premiera na co dzień prowadzi bloga lifestyle'owego i nie angażuje się w politykę. Co o niej wiadomo?

W środę Onet poinformował, że córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała niedawno status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa. Prokurator Józef Gacek, który prowadzi śledztwo, potwierdził portalowi, że Tusk-Cudna została przesłuchana w charakterze osoby pokrzywdzonej. Według portalu sprawa może mieć związek z wątkiem inwigilacji Pegasusem posła KO Romana Giertycha, który przed powrotem do polityki był adwokatem i reprezentował tak Donalda Tuska, jak i członków jego rodziny. Według nieoficjalnych informacji portalu w najbliższym czasie zespół śledczy ma przesłuchać także żonę szefa rządu, Małgorzatę Tusk.

Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi

Czym jest Pegasus?

Przypomnijmy, że Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy jego pomocy można podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, na przykład e-maili, zdjęć czy nagrań oraz kamer i mikrofonów.

O zakupie nowego systemu do inwigilacji przez CBA informował już w 2018 roku Robert Zieliński z tvn24.pl. W 2021 roku opinia publiczna dowiedziała się, że system Pegasus był stosowany wobec przeciwników ówczesnej władzy. Grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto, opublikowała listę osób, których poddano inwigilacji. Jedną z nich był Krzysztof Brejza, który w 2019 roku był szefem sztabu wyborczego swojej formacji. Wśród inwigilowanych był też m.in. Roman Giertych.

Od marca 2024 roku w Prokuraturze Krajowej toczy się śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem Pegasusa. Sprawą zajmuje się także sejmowa komisja śledcza, która bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem.

Pegasus. Kogo pogrąży "polska Watergate"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pegasus. Kogo pogrąży "polska Watergate"?

Kasia Tusk i Pegasus

Na czym dokładnie polega szkoda córki premiera w postępowaniu dotyczącym Pegasusa? W oświadczeniu przekazanym tvn24.pl prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, poinformował, że "z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus". "Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem" - dodał.

W przeszłości Kasia Tusk nie zajmowała żadnych funkcji publicznych i nie angażowała się w życie polityczne. Rzadko udziela wywiadów i rzadko zabiera głos w kwestiach politycznych. Przykłady takich wpisów są nieliczne. W maju 2023 roku odniosła się do podpisania przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawy "lex Tusk", pisząc: "Mam wrażenie, że cały aparat państwa myśli tylko o tym, jak zniszczyć moją ukochaną osobę". Z kolei po tym, jak Donald Tusk został premierem po raz trzeci, blogerka zamieściła w swojej instagramowej relacji fragment popularnej sceny z kultowej świątecznej komedii "To właśnie miłość" ("Love Actually"). Grający brytyjskiego premiera Hugh Grant tańczy w niej w swoim gabinecie w rytm piosenki "Jump" zespołu The Pointer Sisters.

Donald Tusk z córką Katarzyną i żoną Małgorzatą
Donald Tusk z córką Katarzyną i żoną Małgorzatą
Źródło: Adam Warżawa/PAP

Kasia Tusk - czym się zajmuje

Katarzyna Tusk-Cudna od wielu lat prowadzi bloga lifestylowego "Make Life Easier", który jest jednym z najpopularniejszych w tej kategorii w Polsce. Opisuje się na nim jako: "blogerka, autorka książek o fotografii i stylu, założycielka zrównoważonej marki odzieżowej MLE i konceptu La Ronde". Na Instagramie obecnie śledzi ją ponad 470 tys. osób.

Zarówno na blogu, jak i w mediach społecznościowych, publikuje m.in. zdjęcia stylizacji modowych, wnętrz, przyrody czy z podróży. Można tam znaleźć treści dotyczące stylu życia, sztuki, czy przepisy kulinarne. Tusk-Cudna podnosi też ważne tematy, jak ochrona środowiska, czy zdrowie, np., kiedy ujawniła, że zmaga się z endometriozą. Ma na koncie również dwie książki.

W rozmowie z "Vogue Polska" z 2020 roku opowiadała o swojej pracy. - Ja zawsze chciałam pisać o stylu życia, ale głębiej. Mój blog i moje profile w mediach społecznościowych miały wnosić w życie moich obserwatorów coś więcej. Dawać rozrywkę, ale i zachęcać do refleksji - przyznała. Podkreśliła też, że jej system pracy zmienił się, gdy została matką. - Moje życie zaczęło kręcić się wokół domu. Śmieję się, że w jakimś stopniu odnalazłam w sobie gen Matki Polki. Zafiksowałam się na rodzicielstwie. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pozytywna fiksacja - powiedziała.

Katarzyna Tusk z wykształcenia jest psycholożką. Ma męża, Stanisława Cudnego, i dwie córki - Lilianę urodzoną w 2019 roku i Marię urodzoną w 2021 roku. Blogerka dba o prywatność rodziny i nie pokazuje twarzy swoich dzieci - wyjątkiem było spotkanie z papieżem Franciszkiem z 2019 roku, na którym pojawiła się z córką, i którym to zdjęciem pochwalił się w serwisie X sam Donald Tusk.

Autorka/Autor: Paulina Borowska//am

Źródło: tvn24.pl, "Vogue Polska", Onet

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Kmieciński/StrefaGwiazd/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskPegasus
Czytaj także:
Strzały i pożar przed parlamentem Serbii
Strzały i pożar przed parlamentem. Prezydent mówi o "akcie terroru"
Świat
imageTitle
Zakaz organizacji zawodów w tym kraju. Apel po głośnej sprawie gimnastyczek
EUROSPORT
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
"Ogromna szansa" dla Polski. "Przeskoczenie kolejnego progu w rozwoju gospodarczym"
BIZNES
Konferencja Prokuratury Krajowej
Prawa Katarzyny Tusk "naruszone". Co mają z tym wspólnego zarzuty dla byłego szefa CBA i Pegasus
Polska
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie Izraela. "Ma obowiązek"
Świat
shutterstock_2617860891
Płodność można zabezpieczyć. Ale nie wszyscy chorzy są o tym informowani
Anna Bielecka
Tunel Hamasu w Strefie Gazy, zdobyty przez siły izraelskie
Na górze piekło, na dole piekło. "Nie pozwól, bym utonął w ciemności"
Monika Winiarska
Narodowy Bank Polski, NBP
Jak rzecznik NBP nie odpowiada na nasze pytania?
BIZNES
Ponad 2 mld zł z KPO zostanie przeznaczone na inwestycje tramwajowe
Dwa miliardy dla tramwajów. Wraca obietnica tras na Gocław i Białołękę
WARSZAWA
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Pirotechnika i drony. Alert RCB ostrzega przed głośnymi ćwiczeniami
WARSZAWA
Donald i Katarzyna Tusk
"Zawsze się zdarzy tak, że to się nagra"
Polska
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
"Czy chcecie, by wasi bliscy trafili do takiego szpitala?". Rezydenci o fatalnej sytuacji w psychiatrii
Zdrowie
imageTitle
Zajmą się śmiercią byłego mistrza świata. "To prześladowało go przez ponad rok"
EUROSPORT
Serwerownia
Skutki mogą być katastrofalne. Eksperci ostrzegają
BIZNES
pielegniarka szpital shutterstock_1079071553
Bańka płacowa w ochronie zdrowia pękła. Rząd szykuje zmiany w ustawie o wynagrodzeniach medyków
Piotr Wójcik
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
METEO
59 min
pc
"Światło będziemy zapalać jak choinkę na święta"
Debata TVN24+
wojtyla
Kmieciak o reportażach "Tajemnica korespondencji". "Pewna istotna cecha wspólna"
Polska
Problemy i upadłość Ursusa przypadają na rządy Zjednoczonej Prawicy
FAŁSZ"Brawo za 'repolonizację' panie Tusk". Jak polityk PiS kręci z upadłością Ursusa
Gabriela Sieczkowska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Z komendy policji miały znikać pieniądze. Będzie śledztwo
Szczecin
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
WARSZAWA
imageTitle
Sensacyjny wybór Krychowiaka. Mamy komentarz klubu
EUROSPORT
Oskarżony Piotr G. na sali Sądu Okręgowego w Gdańsku
Ciała noworodków w piwnicy. Ruszył proces ojca i córki
Trójmiasto
Anna-Teresa Tymieniecka i Jan Paweł II
Przyjaciółka pisała do papieża o wielkim skandalu w Kościele. Tak zareagował
Polska
Samsung XR
Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą
BIZNES
Iga Świątek w Ostrawie czuje się jak w domu
Iga Świątek dostała list od Taylor Swift
Kultura i styl
Zaatakował byłego pracodawcę młotkiem
Uderzył byłego pracodawcę młotkiem w głowę
Lublin
Zamieszki w Dublinie
Spalony samochód policji. Zamieszki na proteście antyimigranckim
Świat
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Znów gorąco na linii Sikorski-Szijjarto. "Jestem dumny z polskiego sądu"
Polska
Jesień, wiatr
Silny wiatr. Są alarmy, będą kolejne
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica