"Szogun internetu" i technokrata, który "nie lubi błyszczeć"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Nie ma jeszcze czterdziestki, a na koncie już wygrane kampanie wyborcze.

Tę Andrzeja Dudy sprzed dekady tak rozprowadził w internecie, że gdy tylko PiS wygrał w 2015 roku wybory parlamentarne, Paweł Szefernaker został w rządzie Beaty Szydło - jak mówili złośliwi - "ministrem od Twittera".

W tym roku - już jako szef sztabu wyborczego - Szefernaker do prezydentury doprowadził Karola Nawrockiego. I to mimo afer, które wokół "obywatelskiego" kandydata PiS wybuchały - dosłownie - dzień po dniu.

Jak mantrę powtarza, że "polityka to gra zespołowa". Sam świetnie gra w zespole PiS - poglądy dotyczące migrantów czy społeczności LGBT ma takie same jak partyjni koledzy.

Choć inni politycy mówią, że tonuje emocje, w ostatniej kampanii był taki moment, gdy w sprawie ostatecznego wyniku uspokajać miał go ponoć sam prezes Jarosław Kaczyński.

Druga połowa czerwca 2009 roku, posiedzenie Sejmu.

Na mównicę wchodzi Marcin Mastalerek, wówczas jeszcze nie poseł, a pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej "Przywracamy ulgi dla studentów" Młodzież akademicka walczy właśnie o 49-procentową ulgę dla uczniów i studentów na przejazdy PKP i PKS w całym kraju (bo w 2001 roku zmniejszono ją do 37 proc.). Pod projektem podpisało się ponad 130 tysięcy osób.

- To sukces wielu młodych ludzi (…). My naprawdę nie wymagamy cudów. Chcemy, żeby pochylono się nad naszym wnioskiem - mówi Mastalerek do parlamentarzystów. Zaczyna od podziękowań dla tych, którzy razem z nim stworzyli inicjatywę. Pierwszego wymienia 22-letniego studenta prawa Pawła Szefernakera, nieznanego opinii publicznej. Zaraz po nim mówi o Błażeju Spychalskim, który w przyszłości będzie rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy. Mastalerek zostanie szefem gabinetu Prezydenta RP.

Rozwiń

Czy to właśnie wtedy symbolicznie zaczęła się podróż Szefernakera do świata polityki? Podróż bez ulg, raczej nie ekspresem i - jak pokazały kolejne lata - z przesiadką z politycznej drugiej klasy do pierwszej?

Od tamtego wystąpienia minęło nieco ponad 16 lat. Szefernaker w tym czasie działał w samorządzie, był liderem partyjnej młodzieżówki, posłem, wiceministrem, dwutygodniowym ministrem, szefem sztabu zwycięskiej kampanii, a teraz zostanie szefem gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.