Kukiz: sam do końca nie rozumiem tej sytuacji

Kiedy zaczęły się rozmijać polityczne drogi z PSL? "To się stało mniej więcej od wyborów prezydenckich"

- To się stało mniej więcej od wyborów prezydenckich. To głosowanie nad tą uchwałą było tylko i wyłącznie pretekstem do zerwania tej współpracy. I to pretekstem absurdalnym - dodał, nawiązując do przyjętej w zeszły czwartek przez Sejm uchwały autorstwa PiS, wspierającej działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Uchwałę poparło 231 posłów PiS i 5 posłów PSL-Kukiz'15, wśród nich właśnie sam Paweł Kukiz.

Kukiz: pójdę w sojusz z każdym, kto będzie realizował moje postulaty

- Czy to pan Ziobro, czy to pan Zandberg, czy to ktokolwiek inny, a najlepiej ktoś, kto posiada moce sprawcze, zaczął mocno komunikować, że chce doprowadzić do zmiany ordynacji wyborczej, do nadania każdemu obywatelowi biernego prawa wyborczego, do obligatoryjności wyniku referendum dla władz, do konieczności wykonania jego wyników, do sędziów pokoju, do ustawy antykorupcyjnej, to z każdym pójdę w sojusz - powiedział