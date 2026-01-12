"Groził mojej żonie ściganiem za jej pracę". Co wiemy o Patrycji Koteckiej-Ziobro

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech Źródło: TVN24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że "wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony" Patrycji Koteckiej-Ziobro. Sam Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Wobec byłego szefa MS prokuratura sformułowała 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro napisał też o "próbie potraktowania żony jako zakładniczki", by wymusić jego powrót do Polski. Polityk stwierdził też, że senator PO Stanisław Gawłowski groził jego małżonce "ściganiem za jej pracę w spółce Link4".

Ziobro odniósł się do pracy żony. "Niedawno zakończył się audyt, po którym - decyzją ludzi Tuska - wypłacono jej premię bezprawnie wstrzymywaną przez dwa lata. Premia ta była bezpośrednio związana z jej sukcesami zawodowymi" - skwitował.

W drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą Tuska oświadczam:



Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 12, 2026 Rozwiń

Media o milionach za pracę w Link4. Kotecka-Ziobro odpowiedziała

Patrycja Kotecka-Ziobro objęła funkcję dyrektorki marketingu w spółce ubezpieczeniowej Link4, zależnej od PZU, w 2016 roku. W 2022 została także członkiem zarządu.

W październiku 2024 r. Radio ZET ujawniło, że w latach 2016-2023 miała zarobić tam ponad 4,5 mln zł. Na sumę tę złożyły się pensja oraz premia, która rocznie miała wynieść ponad 100 tys. zł.

Kotecka przekonywała, że jej zarobki "były zgodne z rynkowymi standardami". Stwierdziła, że jeśli chodzi o wynagrodzenie, które otrzymywała, informacje podane przez Radio Zet "są błędne”.

Tak opisała swoją pracę: "W ramach mojej odpowiedzialności, Link4 konsekwentnie osiągało wysokie wyniki. Wprowadziłam strategię marketingową, dzięki której Link4 pozyskało prawie 700 tys. nowych klientów, co przyczyniło się do wzrostu przypisu składki ubezpieczeniowej z 460 mln do 1,2 miliarda".

Patrycja Kotecka-Ziobro Źródło: Jacek Domiński / Reporter / East News

Jak pisaliśmy w 2024 roku, grupa PZU opublikowała audyt za lata 2016-2024, który wykazał szkody spółki na kwotę 700 milionów złotych. Według autorów dokumentu odkryto nieprawidłowości dotyczące m.in. zatrudnienia. W raporcie wskazano też na "niekompetencje i liczne błędy menadżerskie" w Link4, które w ocenie PZU miały doprowadzić do strat w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Kotecka-Ziobro zarzucała autorom audytu działanie z pobudek politycznych. W odpowiedzi PZU oświadczyło, że za raportem stały "renomowane, międzynarodowe podmioty badawcze".

Kotecka-Ziobro zakończyła pracę w zarządzie Link4 w 2023 roku, powołując się na "przyczyny osobiste". "Planuję dokończyć doktorat i skupić się bardziej na pracy naukowej" - powiedziała portalowi wGospodarce.

Patrycja Kotecka-Ziobro - kariera w mediach, praca w PE

Patrycja Kotecka-Ziobro urodziła się w 1978 roku. Jak opisywał Onet, jest absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, ma dyplom z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, uczyła się także w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i ukończyła studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Pracowała jako dziennikarka w "Super Expressie", a później w "Życiu Warszawy", gdzie zajmowała się opisywaniem afery Rywina. To wówczas miała poznać swojego przyszłego męża Zbigniewa Ziobrę - posła PiS i członka sejmowej komisji śledczej, wyjaśniającej okoliczności afery.

W 2005 r. - jeszcze jako Kotecka - zaczęła pracę w TVP. Dwa lata później otrzymała stanowisko zastępczyni dyrektora Agencji Informacyjnej TVP. W 2009 została zwolniona z telewizji publicznej i trafiła do agencji marketingowej Apella, związanej ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi (SKOK), udziałowca spółki wydającej prawicowy tygodnik "Sieci".

Patrycja Kotecka-Ziobro i Zbigniew Ziobro Źródło: JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News

Kotecka-Ziobro od 2024 r. pracuje w Parlamencie Europejskim, gdzie jest asystentką europosłów PiS: Patryka Jakiego, Daniela Obajtka i Jacka Ozdoby. Na stronie PE czytamy, że żona byłego ministra pełni funkcję asystenta akredytowanego, co oznacza, że jest zatrudniana bezpośrednio przez PE i może pracować w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu.

Ziobrowie wzięli ślub w tajemnicy. Ujawnili to w 2011 roku. Wychowują dwóch synów.

