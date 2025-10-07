"Patoposłowie" w sejmowym hotelu. Minister: wyprowadziłem się przez awantury Źródło: Radio ZET

W ostatnim czasie w Sejmie regularnie dochodzi do awantur, imprez i nietypowych zdarzeń - przekazała "Rzeczpospolita". Na początku sierpnia w hotelu poselskim doszło do awantury z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz senatorek i senatorów Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej w maju tego roku doszło do incydentu na terenie restauracji w Hotelu Poselskim z udziałem aktora Jacka Kopczyńskiego oraz posłów Dariusza Mateckiego i Krzysztofa Ciecióry.

Minister wyprowadził się z hotelu poselskiego

W poniedziałek Stefan Krajewski, minister rolnictwa z PSL, w internetowej części audycji "Trzy pytania na koniec dnia" u Beaty Lubeckiej w Radiu ZET powiedział, że zdecydował się po sześciu latach wyprowadzić z hotelu sejmowego i mieszka w wynajętym mieszkaniu.

- W ostatnim czasie pojawili się patoposłowie. Tak to trzeba nazwać - stwierdził. - Ja nie będę mówił o kogo chodzi, z nazwiska nie będę mówił, ale to są posłowie (w czasie swojej - red.) pierwszej kadencji - zasugerował.

- Poprzednią kadencję mieszkałem w hotelu, nie było takich sytuacji. Spotykali się posłowie z różnych opcji, wypili razem herbatę, czy lampkę wina, porozmawiali. Czasem to były trudne rozmowy. Ale dzisiaj wszczynanie burd, wyzwiska, które lecą... Miałem dość, wyprowadziłem się - dodał.

