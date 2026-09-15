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Polska

Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna

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Europoseł Grzegorz Braun
Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Brauna. Relacja Macieja Sokołowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
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Parlament Europejski zdecydował w głosowaniu w Strasburgu o uchyleniu immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.

W ubiegłym tygodniu komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się na utajnionym posiedzeniu za uchyleniem politykowi immunitetu.

Wtorkowe głosowanie w Parlamencie Europejskim nie oznacza uznania europosła za winnego, umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

Europoseł Grzegorz Braun
Europoseł Grzegorz Braun
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Jak relacjonował korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowki, po raz szósty europosłowie zagłosowali za uchyleniem immunitetu Brauna. Wcześniej PE uchylił mu immunitet między innymi w śledztwie w sprawie zgaszenia przez niego gaśnicą świec chanukowych w Sejmie.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Grzegorz Braun
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