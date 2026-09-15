Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna
W ubiegłym tygodniu komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się na utajnionym posiedzeniu za uchyleniem politykowi immunitetu.
Wtorkowe głosowanie w Parlamencie Europejskim nie oznacza uznania europosła za winnego, umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.
Jak relacjonował korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowki, po raz szósty europosłowie zagłosowali za uchyleniem immunitetu Brauna. Wcześniej PE uchylił mu immunitet między innymi w śledztwie w sprawie zgaszenia przez niego gaśnicą świec chanukowych w Sejmie.
Źródło: PAP, TVN24