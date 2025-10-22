Operator TVN24 wyrzucony z otwartego spotkania z Robertem Bąkiewiczem

Operator kamery TVN24 został wyproszony ze spotkania z Robertem Bąkiewiczem Źródło: TVN24

Robert Bąkiewicz, lider samozwańczego Ruchu Obrony Granic, przemawiał w środę w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) na otwartym spotkaniu z mieszkańcami w Centrum Konferencyjnym Zamek.

Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia jeden z organizatorów podszedł do kamery TVN24 i jej operatora, zasłonił obiektyw dłonią, podniósł kamerę i wyniósł ją z sali. Wcześniej zapytał operatora, z jakiej jest stacji. Po usłyszeniu odpowiedzi powiedział: - To dziękujemy.

Informacja o otwartym spotkaniu z Robertem Bąkiewiczem w Szczecinku Źródło: Facebook/rbakiewicz

Operator próbował ponownie wziąć udział w otwartym spotkaniu. Gdy zauważył to jeden z organizatorów spotkania, ubrany w kamizelkę ugrupowania Bąkiewicza, podszedł do niego, otworzył drzwi i znowu go wyprosił. Dopytywany, dlaczego to robi, skoro jest to otwarte spotkanie, odpowiedział: - Bo akurat dla pana mediów jest... I zasłonił dłonią obiektyw. - Proszę stąd wyjść - powtórzył.

Organizator spotkania z Robertem Bąkiewiczem wyprasza z operatora kamery TVN24. "Proszę stąd wyjść" Źródło: TVN24

Co mówią przepisy

Polskie prawo reguluje kwestie wolności słowa, mediów i dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo prasowe: "Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności".

Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., art. 44, ust. 1

