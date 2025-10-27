Logo strona główna
Polska

Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Zginęło dwoje nastolatków. Są zarzuty dla 20-latka

wypadek Ostropole
Wypadek na drodze wojewódzkiej 172 pomiędzy Barcicami a Szczecinkiem
Źródło: TVN24
Dwie osoby w wieku 15 i 16 lat zginęły w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej numer 172 pomiędzy Barwicami a Szczecinkiem (Zachodniopomorskie). W aucie było pięć osób. Policjanci ustalili wstępnie, jak wyglądało zdarzenie.

W niedzielę około godziny 22 na drodze numer 172, pomiędzy Barwicami a Szczecinkiem, na wysokości Ostropola, osobowy volkswagen uderzył w drzewo.

"Z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny kierujący stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego uderzył jego tyłem w drzewo, a następnie vw polo dachował, wypadając poza drogę" - przekazała policja.

Samochodem podróżowało pięć osób.

Miejsce wypadku
Miejsce wypadku
Źródło: TVN24

Zginęły dwie osoby

W wypadku zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne. Jak przekazała aspirant sztabowy Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, ofiary miały 15 i 16 lat.

Autem kierował 20-letni mieszkaniec powiatu szczecineckiego, miał prawo jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala tak, jak 17-letni pasażer. Piątą osobą w samochodzie była 17-latka, która nie wymagała hospitalizacji.

20-latek został poddany badaniu krwi, żeby wykluczyć lub potwierdzić obecność środków odurzających podczas zdarzenia. 

Usłyszał zarzuty

Jak ustalił Kontakt24, mężczyzna nie trafił do aresztu. - Mężczyznę przesłuchano i przedstawiono mu w prokuraturze zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego - przekazała aspirant sztabowy Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniane są pod nadzorem prokuratury.

Autorka/Autor: tas, MAK, aa, asz/ads, tam

Źródło: tvn24.pl

ZachodniopomorskieWypadekDrogi w PolscePolicja
