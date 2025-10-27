Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Zginęło dwoje nastolatków. Są zarzuty dla 20-latka

W niedzielę około godziny 22 na drodze numer 172, pomiędzy Barwicami a Szczecinkiem, na wysokości Ostropola, osobowy volkswagen uderzył w drzewo.
"Z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny kierujący stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego uderzył jego tyłem w drzewo, a następnie vw polo dachował, wypadając poza drogę" - przekazała policja.
Samochodem podróżowało pięć osób.
Zginęły dwie osoby
W wypadku zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne. Jak przekazała aspirant sztabowy Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, ofiary miały 15 i 16 lat.
Autem kierował 20-letni mieszkaniec powiatu szczecineckiego, miał prawo jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala tak, jak 17-letni pasażer. Piątą osobą w samochodzie była 17-latka, która nie wymagała hospitalizacji.
20-latek został poddany badaniu krwi, żeby wykluczyć lub potwierdzić obecność środków odurzających podczas zdarzenia.
Usłyszał zarzuty
Jak ustalił Kontakt24, mężczyzna nie trafił do aresztu. - Mężczyznę przesłuchano i przedstawiono mu w prokuraturze zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego - przekazała aspirant sztabowy Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniane są pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: tas, MAK, aa, asz/ads, tam
Źródło: tvn24.pl