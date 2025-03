Donald Trump nie przyjedzie w trakcie trwającej w Polsce kampanii prezydenckiej i nie spotka się z Karolem Nawrockim - przekazała w programie "W kuluarach" w TVN24 Arleta Zalewska, powołując się na swoje źródła. Dziennikarka zdradziła też, że "prezydent Andrzej Duda napisał do amerykańskiego przywódcy osobisty list", w którym ma prosić Trumpa, by odwiedził nasz kraj w czerwcu.

- Usłyszałam od ludzi z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy, że (...) Donald Trump nie przyjedzie w kampanii wyborczej do Polski - powiedziała w niedzielę w programie "W kuluarach" na antenie TVN24 Arleta Zalewska. Według informacji, do których dotarła reporterka polityczna "Faktów" TVN, amerykański przywódca nie pojawi się więc na szczycie Trójmorza, który odbędzie się w Warszawie w kwietniu. Politycy ze środowiska PiS mieli nadzieję, że przy tej okazji Trump mógłby spotkać się ze startującym w wyścigu prezydenckim Karolem Nawrockim .

"Osobisty list" Dudy do Trumpa

- Prezydent Andrzej Duda napisał do prezydenta Trumpa osobisty list, w którym zaprasza na to, żeby przed szczytem w Hadze (...) prezydent przyjechał do Polski przy okazji tej wizyty. Są dogrywane terminy. Tu jest jakaś opcja, bo prezydent prosił prezydenta Trumpa, żeby przyjechał do niego jeszcze przed końcem kadencji (Andrzeja Dudy - red.) - przekazała Arleta Zalewska.