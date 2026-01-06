Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Orszaki Trzech Króli dziś w całej Polsce. Procesje w ponad 900 miejscowościach

Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Krakowa
Orszak Trzech Króli w Krakowie
Źródło: TVN24
Dziś w Polsce odbywają się procesje z okazji święta Trzech Króli. Orszaki przejdą ulicami 941 miejscowości, a w największych miastach wydarzeniom towarzyszą także koncerty i zbiórki charytatywne.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego Orszaki Trzech Króli przejdą w tym roku ulicami 941 miejscowości w całej Polsce. Fundacja Orszak Trzech Króli przygotowała na tę okazję 600 tys. papierowych koron, 150 tys. śpiewników z kolędami oraz 200 tys. naklejek, które będą rozdawane uczestnikom wydarzeń. W ubiegłym roku w orszakach w Polsce wzięło udział około 2 mln osób.

W Warszawie Orszak Trzech Króli wyruszył spod Pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w kierunku stajenki na Placu Zamkowym. W wydarzeniu uczestniczy prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, a w procesji idą kolędnicy, aniołki, pastuszkowie, azjatyckie smoki i wielbłądy. W trakcie pochodu rozbrzmiewają polskie kolędy.

Elita naukowa czy oszuści? I czy było ich tylko trzech?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Elita naukowa czy oszuści? I czy było ich tylko trzech?

Tomasz P. Terlikowski

Pochód zmierza w stronę Placu Zamkowego, gdzie uczestnicy oddadzą hołd Nowonarodzonemu Jezusowi podczas pokłonu trzech królów i złożenia ewangelicznych darów. O godz. 12 modlitwę "Anioł Pański" poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas, a po kulminacyjnym punkcie przewidziano wspólne kolędowanie i taniec poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi" z udziałem zespołu Trebunie Tutki, chórów Cantores Minores i Vistula Ensemble oraz Justyny Jędrusik & Sąsiadów.

Aktorzy wcielający się w rolę Trzech Króli w Warszawie
Aktorzy wcielający się w rolę Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Źródło: PAP/Piotr Nowak
Wśród uczestników Orszaku Trzech Króli w Warszawie pojawił się prezydent Karol Nawrocki
Wśród uczestników Orszaku Trzech Króli w Warszawie pojawił się prezydent Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Piotr Nowak

Kraków nawiązał do dwóch rocznic

Jedne z najwcześniejszych obchodów zaplanowano w Krakowie. O godz. 10 w katedrze na Wawelu rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Po Eucharystii wyruszył czerwony, europejski orszak. Wraz z królem Kacprem i kardynałem szli historyczni władcy Polski - Bolesław Chrobry i Zygmunt Stary. Ich obecność nawiązywała do przypadających w 2025 roku rocznic 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski oraz 500-lecia hołdu pruskiego. Do czerwonego orszaku na Placu Wszystkich Świętych dołączył także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który złożył dar w imieniu mieszkańców miasta.

Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Krakowa
Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Krakowa
Źródło: TVN24

Również o godz. 10 w kościele św. Stanisława Kostki rozpoczęła się liturgia, po której wyruszył zielony, azjatycki orszak. Około godz. 11, po mszy w Bazylice św. Floriana, wyruszył niebieski, afrykański orszak. Centralne krakowskie pochody spotkały się na Rynku Głównym, a na ich czele staną mędrcy ze Wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar. Podczas krakowskich obchodów wolontariusze Dzieła Pomocy św. Ojca Pio zbierają ofiary na utrzymanie 12 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim
WARSZAWA
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
WARSZAWA
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Ulicami Warszawy przeszedł Orszak Trzech Króli
WARSZAWA

Orszaki w Gdańsku i Katowicach

O godz. 10 msza święta rozpoczęła się także w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Liturgii będzie przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Orszak wyruszył spod bazyliki o godz. 12 i przeszedł ulicami Tkacką i Długą. Uczestnicy będą świadkami symbolicznej walki dobra ze złem, a stajenka zostanie zlokalizowana obok Dworu Artusa. Obchody zakończy wspólne śpiewanie kolęd.

O godz. 11 wystartowały obchody w Katowicach. Msza święta w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadzonej przez ojców oblatów, była sprawowana pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Andrzeja Przybylskiego. Po liturgii orszak przejdzie do Katedry Chrystusa Króla. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniają duet Magda Anioł i Adam Szewczyk, a jego zwieńczeniem będzie koncert zespołu Arka Noego.

Procesje w Białymstoku i Poznaniu

Również o godz. 11 msza święta rozpoczęła się w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Liturgii przewodniczył abp Józef Guzdek, a po jej zakończeniu centralny orszak wyruszył sprzed archikatedry. Wydarzeniu towarzyszy wystawa białostockich szopek prezentowana w witrynie Centrum Informacji Turystycznej.

W Poznaniu o godz. 11 odprawiona została msza święta w Farze Poznańskiej. Następnie o godz. 12 uczestnicy wyruszyli ze Starego Rynku i przechodzą ulicami Wielką, Chwaliszewo, Mostem Chrobrego oraz ulicą Maryi Panny do katedry poznańskiej, gdzie mędrcy ze Wschodu złożą pokłon Jezusowi. W organizację wydarzenia włączyło się w tym roku 11 placówek edukacyjnych z miasta pod przewodnictwem Fundacji Sternik Poznań.

Obchody w Łodzi i Gdyni

Orszak Trzech Króli w Łodzi rozpoczął się około godz. 12 w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża przy ulicy Sienkiewicza 38. Pochód wyruszył w stronę placu Katedralnego, przemierzając ulicę Tuwima i Piotrkowską, gdzie uczestnicy oddadzą hołd Nowonarodzonemu Jezusowi. W trakcie marszu można oglądać scenki jasełkowe nawiązujące do Bożego Narodzenia oraz przesłania tegorocznego orszaku. Zakończeniem wydarzenia będzie koncert Małego Chóru Wielkich Serc, a po południu odbędzie się tradycyjny Bieg Trzech Króli.

Orszak Trzech Króli w Łodzi
Orszak Trzech Króli w Łodzi
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki
Orszak Trzech Króli w Łodzi
Orszak Trzech Króli w Łodzi
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Najpóźniej rozpoczną się obchody w Gdyni. Po mszy świętej o godz. 13 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa orszak wyruszy ulicą Świętojańską na Wzgórze św. Maksymiliana. Ostatnim punktem wydarzenia będzie wspólne kolędowanie przy szopce u ojców franciszkanów. Orszakowi będzie towarzyszyła zbiórka na rzecz gdyńskich hospicjów.

Hasło nawiązuje do kolędy

Hasłem orszaków w 2026 roku są słowa "Nadzieją się cieszą!", zaczerpnięte z XVII-wiecznej kolędy "Mędrcy świata, monarchowie" autorstwa Stefana Bortkiewicza. Utwór w formie kolędy, wraz z zapisem nutowym kompozycji ks. Zygmunta Odelgiewicza, po raz pierwszy ukazał się w 1878 roku w "Śpiewniczku Jana Siedleckiego". Organizatorzy podkreślają, że nadzieja, którą cieszyli się mędrcy ze Wschodu, jest przykładem postawy wobec przeciwności, prześladowań, a nawet knutych spisków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Kościół katolickiKościół w Polsce
Czytaj także:
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
METEO
Biały Dom
Nowy wyścig zbrojeń. USA ruszają z programem
BIZNES
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Zginęło tam 40 osób. Ujawnili informacje o kontroli
BIZNES
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny bazgroł na witrynie. Cukiernia bije się w pierś. "Jest nam głupio"
WARSZAWA
Kontrola samochodów wjeżdżających do Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Pierwsze kary za nielegalny wjazd do Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Kraków
66-latek miał wiatrówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały na sylwestrowej imprezie. Śrut "utkwił w głowie" kobiety
Kraków
Premier Donald Tusk
Tusk przed szczytem: chcę, żeby w Waszyngtonie to było dla wszystkich jasne
Świat
Prezydent Karol Nawrocki wśród uczestników orszaku
Prezydent Nawrocki wśród uczestników Orszaku Trzech Króli
WARSZAWA
Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali
FAŁSZ"Ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali
Zuzanna Karczewska
mleko shutterstock_730953745
Toksyna w produktach dla niemowląt. Wycofują partie w Europie, również w Polsce
BIZNES
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
WARSZAWA
Kto rano wstaje, okolice Turka (Wielkopolskie)
Efekt Mpemby. Reporter24 przeprowadził eksperyment na mrozie
METEO
imageTitle
Panteon ekspertów Warner Bros. Discovery na Mediolan - Cortina 2026 odsłonięty
EUROSPORT
"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI
"Sto milisekund". Dlaczego to tak niebezpieczne
Polska
Mężczyzna wlał coś do octu i odstawił go na sklepową półkę. Szuka go policja
Wlał coś do octu i go odstawił. Mężczyzny szuka policja
Trójmiasto
imageTitle
Polska i Holandia w United Cup 2026. Godziny meczów
EUROSPORT
Potrącił pieszego na przejściu w Bolesławcu
Był pod wpływem narkotyków, nie miał prawa jazdy. Potrącił pieszego na przejściu
Wrocław
imageTitle
Zadyszka obrońców tytułu. Wysoka wygrana Pistons
EUROSPORT
54-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji
Chodził po ulicy z dwoma rewolwerami i bronią myśliwską
Łódź
imageTitle
Chelsea ma nowego trenera
Najnowsze
Tajwańscy żołnierze biorą udział w ćwiczeniach ogniowych z użyciem czołgów M1A2T
Chiny wezmą przykład z USA? Wojsko odpowiada: mamy procedury
Świat
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się na stacji, doszło do wycieku gazu
Katowice
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg stanął w środku trasy. Podróżowało nim 400 osób
WARSZAWA
Rynki i cena ropy naftowej reagują na wydarzenia w Wenezueli
Zaskakująca zmiana kursu. "Taka sytuacja zdarza się rzadko"
BIZNES
Śnieg, mróz
Kto będzie trząść się z zimna. Mapa mrozu
METEO
imageTitle
Wszechstronnie utalentowany 18-latek wśród ofiar pożaru
EUROSPORT
Maduro, Celia Flores
"To wersja, która może mieć pewne podstawy"
Świat
Zatrzymany 36-latek
Libacja zakończona śmiertelnym ciosem. 36-latek w areszcie
Poznań
usd pienadze dolary banknoty shutterstock_450769633_S
Postawił na obalenie Maduro. Wygrał fortunę
BIZNES
Znaleziono mefedron i amfetaminę
Handlowali narkotykami i lekami, drukowali banknoty. 20 osób stanie przed sądem
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica