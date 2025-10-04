Miały być dostępne dla każdego i za darmo. Niektóre orliki każą sobie płacić Źródło: TVN24

W Drezdenku w województwie lubuskim nie mogli się doczekać na wyremontowanego orlika. Tego typu inwestycje na stałe wpisały się w polski krajobraz. I rząd nadal chce w nie inwestować, dlatego je remontuje.

Orlik w Drezdenku to 314. wyremontowany orlik - w remontach jest już ponad tysiąc kolejnych. W sumie na budowę i remonty przeznaczono 1,5 miliarda złotych.

Orliki wprowadzają opłaty

Orliki miały być dostępne dla każdego. Czy wszędzie nadal tak jest? Lokalne media alarmowały o orliku w Szamotułach, gdzie we wrześniu wprowadzono opłaty. Usłyszeliśmy, że wprowadzono je tylko dla klubów i szkółek piłkarskich.

- Opłaty obowiązują tylko te kluby, które pobierają opłaty za uczestnictwo w tych zajęciach. To są opłaty, które rekompensują koszty użytkowania obiektu między godziną 17 a 20 - powiedział prezes Centrum Sportu Szamotuły Michał Zieliński.

Orlik Źródło: TVN24

Ale to oznacza, że zarówno w Szamotułach, jak i w wielu miejscach w Polsce, na orlik nie można wejść wtedy z ulicy. - Mimo że infrastruktura się poprawia, to w godzinach między 17 a 20 powierzchni brakuje - przyznał Michał Zieliński.

Tak jest już od kilku lat, a przecież orliki miały być bezpłatne i ogólnodostępne. W całej Polsce jest ponad 2600 orlików. Wybudowane je w ramach rządowego programu Moje boisko-Orlik 2012. Ale teraz to lokalnie decydują, czy za orlika ktoś płaci, czy nie. Z rządowego dofinansowania samorządy korzystały przez pierwsze 10 lat. Już na samym początku takie było rządowe założenie.

Resort sportu szuka sposobu na organizację orlików

- Poleciłem w ministerstwie sportu przeanalizować w taki sposób działania, aby samorządy, a nie jest ich zbyt dużo, raczej przychyliły się do prośby ministerstwa i były ogólnodostępne i bezpłatne - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje odpowiednie analizy prawne, aby to ułatwić. Jednym z pomysłów jest program budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią.

- Orliki mają służyć też klubom, które szkolą i mają być przede wszystkim otwarte dla wszystkich mieszkańców. Dlatego będziemy szukać takich rozwiązań, aby wszyscy byli zadowoleni - podkreślił Rutnicki.

