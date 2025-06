Lot Polaka opóźniony. "Certyfikację mamy do 15 czerwca"

Dr Bukała: certyfikację na lot mamy do 15 czerwca Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Sławosz Uznański-Wiśniewski miał we wtorek polecieć w kosmos w ramach misji kosmicznej Ax-4, ale firma SpaceX poinformowała, że lot odbędzie się nie wcześniej niż w środę.

- Po skutecznym zakończeniu dzisiejszego przeglądu jesteśmy gotowi do misji Ax-4. Będzie to kolejna misja, po Axiom 3, która odbyła się w styczniu 2023 roku. Przeprowadzimy ponad 40 eksperymentów - poinformowała Dana Weigel z NASA.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lot Polaka w kosmos przełożony

Kierowniczka polskiej misji Ignis dr Aleksandra Bukała potwierdziła, że start odbędzie się w środę o godzinie 8 nad ranem czasu lokalnego, czyli o godzinie 14 czasu polskiego. - Opóźnienie wynika z powodu pogody. Niestety wiatr w wyższych warstwach atmosfery, tam gdzie nastąpi odłączenie pierwszego i drugiego członu rakiety, jest zbyt silny - podała.

Kierowniczka polskiej misji Ignis dr Aleksandra Bukała Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

Dr Aleksandra Bukała podkreśliła, że siła wiatru panująca w górnych warstwach atmosfery "jest poza limitami bezpieczeństwa dla załogi i członu, który ma wylądować z powrotem".

Dr Bukała: certyfikację na lot mamy do 15 czerwca

- Jutro o godzinie 10 rano (godz. 16 czasu polskiego – red.) będzie następne posiedzenie rady pogodowej - dodała.

Dr Bukała: wiatr w wyższych warstwach atmosfery jest zbyt silny Źródło: TVN24

Przekazała, że ryzyko opóźnienia na kolejny dzień obecnie wynosi między 20 a 30 procent. - Certyfikację na lot od komitetów mamy do 15 czerwca, natomiast możemy poprosić o przedłużenie (certyfikacji). Na spokojnie do 22 czerwca możemy startować i to nie będzie miało wpływu na grafik misji - wskazała.

Kierowniczka polskiej misji Ignis podkreśliła, że w tej chwili tylko pogoda i tankowanie mogą opóźnić start. - Tankuje się w ostatniej chwili, ponieważ tankujemy zimne paliwo, więc w tych warunkach na kilkadziesiąt godzin przed lotem rozpoczynamy tankowanie - wyjaśniła.

Polak w kosmosie – co trzeba wiedzieć

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest polskim naukowcem, inżynierem i pasjonatem kosmosu. Pochodzi z Łodzi, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej i dwóch uczelni francuskich: Université de Nantes oraz Université d’Aix-Marseille. Uznański-Wiśniewski został astronautą za sprawą naboru zorganizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Duże znaczenie miał fakt, że na co dzień pracował wówczas w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, gdzie był operatorem Wielkiego Zderzacza Hadronów - największego na świecie akceleratora cząstek.

Misja z udziałem Polaka jest komercyjną misja kosmiczną firmy Axiom Space, organizowaną z inicjatywy polskiego rządu we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Misja korzysta z należących do amerykańskiej firmy SpaceX rakiet Falcon 9 i statków kosmicznych Dragon.

Wraz z Polakiem w kosmos poleci jeszcze Amerykanka, dowódczyni Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz Tibor Kapu z Węgier. Głównym celem misji Ax-4 jest przeprowadzenie serii badań naukowych z zakresu inżynierii, medycyny, biologii i biotechnologii. W sumie w ciągu około dwóch tygodni misja ma zrealizować 60 eksperymentów z aż 31 państw.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo