Opole. Samochód uderzył w wiadukt i stanął w płomieniach. Jedna osoba nie żyje

Inwigilowanie Krzysztofa Brejzy za pomocą Pegasusa przekreśla konstytucyjną zasadę równości wyborów - powiedział w TVN24 profesor Andrzej Zoll. Jego zdaniem to "jednoznaczna podstawa dla Sądu Najwyższego do unieważnienia wyborów". - Dzisiaj oczywiście jest to nie do przeprowadzenia - zaznaczył w "Faktach po Faktach" były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich.